C'è molto di più di una semplice sfida tra due allenatori italiani nel West London derby tra Chelsea e Fulham. La sfida di Stamford Bridge tra Maurizio Sarri e Claudio Ranieri è soltanto l'ennesimo passaggio di consegne tra tecnici italiani in uno stadio che ha visto molti italiani vestirsi di Blues. Dopo Luca Vialli (a cui va un pensiero e un abbraccio fortissimo), dalle parti di Royal Borough of Kensington and Chelsea nel 2000 arrivò Ranieri che in quattro anni riuscì a far crescere il club e a farsi volere bene come pochi dai tifosi e nella rosa che l'allenatore romano ha guidato a Londra c'era uno dei primi italiani che traslocò in Inghilterra, ovvero Gianfranco Zola. Magic Box, che ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per i meriti sportivi ed è stato inserito nel 2006 nella English Football Hall of Fame, è tornato al Chelsea la scorsa estate come vice di Sarri e domani si scontrerà contro il tecnico che lo ha aiutato a essere il miglior marcatore dei Blues nella stagione 2002/2003 con 16 reti.

Quando nel luglio 2015 Ranieri atterrò a Leicester l'obiettivo era quello di raggiungere una salvezza tranquilla ma tutti sappiamo cosa è successo quell'anno: una delle più belle imprese sportive ha travolto la Premier League, con le Foxes che colgono la prima vittoria del titolo nazionale dopo 132 anni di storia, e Ranieri vince il suo primo campionato in carriera. È il terzo allenatore italiano a vincere la Premier League, dopo Ancelotti e Mancini (prima di Conte), e il suo soprannome inglese da Tinkerman a King Claudio. Fu proprio il Chelsea a consegnargli la vittoria finale grazie al pareggio per 2-2 con il Tottenham e qualche giorno dopo, quando arrivò con la sua squadra a Stamford Bridge,il pubblico dei Blues tributò a lui e ai suoi ragazzi una bellissima ovazione.

Oggi Ranieri ha il compito di salvare il Fulham e proverà a farlo con il suo solito modo di lavorare, che tanto apprezzano oltre la Manica, ma inevitabilmente tornerà indietro con la mente alle tante avventure vissute ai tempi del Chelsea fino al fischio d'inizio. Dopo averlo fatto con Antonio Conte, il tecnico testaccino proverà a passare il testimone a Maurizio Sarri, che ha ammesso di seguirlo da quando allenava una squadra di dilettanti vicino Firenze nel 1997, per dar vita ad una nuova storia italiana nella terra di Albione. Da Tinkerman al Sarri ball, i tifosi del Chelsea avranno di fronte a loro il passato e il presente di una tradizione tricolore che sembra appassionare molto dalle parti di Stamford Bridge.