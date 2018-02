Dopo la pesante sconfitta con il Watford, erano in molti ad aspettare al varco Antonio Conte. Il tecnico salentino, finito nel mirino della critica per le ultime negative prestazioni della sua squadra, si è invece ripreso e ha momentaneamente allontanato lo spettro di un clamoroso esonero grazie al successo nel match dello Stamford Bridge contro il West Albion Bromwich di Daniel Sturridge: sfortunato attaccante del WBA, che ha infatti lasciato il campo per un infortunio muscolare dopo soli 4 minuti.

Nel "Monday Night" della 27esima giornata di Premier League, i campioni in carica hanno infatti vinto senza grandi problemi grazie alla doppietta di Edin Hazard e alla rete di Moses. Una partita che ha regalato tre punti fondamentali ai "Blues": ora quarti in classifica, a + 1 sul Tottenham di Mauricio Pochettino. Il tutto a pochi giorni dal big match dell'Old Trafford contro lo United e dal ritorno in campo in Champions, per la sfida con il Siviglia di Vincenzo Montella.

Zola e Vialli in tribuna.

A salvare Conte dal patibolo, ci ha dunque pensato Edin Hazard. Il talentuoso attaccante belga, che nel recente passato ha avuto anche momenti difficili con il manager dei "Blues", ha aperto le marcature al 25esimo e chiuso il discorso nella ripresa con un gran gol, dopo il 2 a 0 di Moses. Durante il match con il WBA, ha trovato spazio anche Alvaro Morata. L'ex giocatore della Juventus, nei giorni scorsi contestato dai tifosi e bloccato da un forte mal di schiena, è infatti sceso in campo al 61esimo minuto prendendo il porto del nuovo arrivato Olivier Giroud.

A seguire da vicino la partita del Chelsea di Conte, in tribuna c'erano anche tre grandi ex della società londinese: Gianluca Vialli, Gianfranco Zola e Tore Andre Flo, che hanno raccolto l'applauso dello "Stamford Bridge" e si sono fatti fotografare a bordo campo durante l'intervallo. Quella di Zola è stata una presenza che ha insospettito i tabloid britannici. L'ex giocatore del Chelsea, oggi allenatore, fu infatti indicato come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni dello scorso novembre del nigeriano Michael Emenalo.