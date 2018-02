Per Antonio Conte il momento è delicatissimo ma il tecnico italiano prova a superarlo con l'ironia di chi non ha nulla da nascondere, ha l'animo in pace e sa di stare facendo il possibile per ottenere il miglior risultato per sé e per il club per cui lavora. Il tecnico dei Blues alla vigilia del Monday Night contro West Bromwich, gara delicatissima sotto molti punti di vista, a cominciare dalla stabilità della sua panchina ha cercato di stemperare il torrido clima attorno a sè.

In caso di nuova sconfitta, infatti, le probabilità dell'allenatore italiano di salvare il posto si ridurrebbero praticamente a zero, col Times a scrivere di una ipotesi Marco Silva come traghettatore fino a fine stagione, per dar tempo ad Abramovich di riordinare le idee e trovare il valido sostituto per la prossima stagione, indicato in Luis Enrique.

La critica a Chelsea e Juve.

La difesa di Conte è di non avere mai avuto la seria possibilità di lavorare con i giocatori che aveva richiesto, con le società che lo hanno ingaggiato che prima o poi gli hanno venduto sotto il naso i migliori calciatori a disposizione. E' capitato alla Juventus, sta accadendo di nuovo al Chelsea. Alcuni nomi? Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Virgil van Dijk.

Su questo aspetto mi sa che devo ancora migliorare parecchio, perché sono un po' un disastro. Dovrò parlare con gli altri allenatori per capire come fanno a persuadere i club a spendere i soldi per comprare loro dei campioni

L'auto-elogio: far rendere al massimo tutti.

La forza di Conte, però è quella di conoscere bene se stesso e i propri pregi. Cos', se da un lato c'è rammarico nel non avere sempre il meglio, sa di riuscire a strappare il meglio da chi ha. La sua storia da allenatore glielo riconosce. Anche non avendo top player assoluti ha sempre centrato gli obiettivi richiesti.