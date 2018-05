Quale sarà il futuro di Antonio Conte? L'addio al Chelsea sembra ormai inevitabile ma non è ancora chiaro quale sarà la prossima tappa nella carriera dell'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana. Tra le opzioni possibili per l'allenatore salentino c'è anche quella di fermarsi e prendersi un anno sabbatico, che gli porterebbe in dote comunque 9 milioni di sterline (più di 10 milioni di euro). A riportare questa indiscrezione è l'edizione odierna del Times. La situazione tra i Blues e il tecnico italiano è chiara a tutti: nonostante la vittoria in FA Cup, la seconda in due anni dopo la Premier League, non sembrano esserci margini per ricucire il gelo calato dall'inizio della stagione con la dirigenza ma Antonio Conte non ha nessuna intenzione di dimettersi e ha ribadito il concetto anche dopo la vittoria contro il Manchester United di José Mourinho: "Ho dimostrato di essere un vincitore seriale e rispetterò il contratto che mi lega al Chelsea".

Se al tecnico leccese non dovessero pervenire offerte allettanti, toccherebbe al club di Roman Abramovich licenziarlo ma, rispettando i termini del contratto, Conte continuerà a ricevere il suo stipendio mensile per un altro anno fino a quando non avrà trovato un altro posto di lavoro.

Sarri verso il Chelsea e Ancelotti a Napoli

Si muove tutto con una velocità pazzesca: Maurizio Sarri sembra essere più vicino al Chelsea e Carlo Ancelotti è pronto a raccogliere il suo testimone a Napoli. È questo lo scenario che potrebbe prendere forma nei prossimi giorni secondo le notizie che giungono nelle ultime ore da Roma, dall'Inghilterra e dalla Spagna. Come già anticipato, i tabloid britannici danno per certo l'addio di Conte ai Blues, con l'ufficialità che potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore, e Aurelio De Laurentiis ha incontrato Carletto ieri sea a Roma per definire il contratto che legherà il tecnico di Reggiolo al Napoli. Per Sarri c'è il nodo clausola ma non è detto che non si trovi un soluzione nelle prossime ore.