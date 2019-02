Grande paura nella gara di Championship tra Middlesbrough e Leeds United. All'82 il giovanissimo fantasista della squadra di Marcelo Bielsa, Jack Clarke, è svenuto mentre si trovava in panchina e il gioco è stato immediatamente fermato per permettere l'intervento dei medici dei due club presenti allo stadio. Il 18enne è stato subito intubato con la maschera dell'ossigeno prima di lasciare la panchina in barella. Successivamente il gioco è ripreso e il match è terminato con il punteggio di 1-1. Clarke è stato portato in ospedale per tutti i controlli del caso: il Leeds ha fatto sapere che il calciatore è cosciente e sta bene. Il 18enne, che ha iniziato la partita da titolare, è stato sostituito all'intervallo ed è stato curato dai paramedici prima di essere portato via dalla panchina in barella.

Il tecnico del Leeds Bielsa ha confermato che Clarke si sentiva "meglio" già quando era stato portato nello spogliatoio ma che sarebbe stato ricoverato in ospedale per ulteriori esami. Marcelo Bielsa ha dichiarato: "Quello che sappiamo è che non si è sentito bene, ma non ne conosciamo ancora le ragioni. Quando è stato portato nello spogliatoio stava meglio ma è stato portato in ospedale per vedere se va tutto è nei parametri". Il manager del Middlesbrough, Tony Pulis, ha aggiunto: "La cosa più importante è assicurarsi che il ragazzo stia bene e che possa riprendere a giocare presto perché è un giocatore molto, molto talentuoso. Tutti i nostri pensieri di Middlesbrough vanno a lui".

Ecco il comunicato della squadra britannica: "Jack Clarke ha iniziato a non sentirsi bene durante la seconda metà della gara di Championship con il Middlesbrough e ha subito ricevuto le cure mediche. Il giocatore è reattivo all'ospedale con il responsabile dello staff medico e alcuni dirigenti del club. A nome di tutti noi del Leeds United, vorremmo ringraziare lo staff medico di entrambe le società per la pronta risposta a ciò che è accaduto".