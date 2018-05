Non è stata una vigilia facile a Kiev, dove tra poche ore si giocherà finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool. Dopo gli scontri tra tifosi ucraini e quelli del club inglese per le strade della capitale ucraina, ecco che un'altra notizia ha incupito il clima di festa che contraddistingue solitamente questi eventi: poche ore fa l'agenzia di stampa ucraina Interfax tramite il proprio profilo Twitter ha riferito della chiusura di cinque stazioni a seguito di segnalazioni anonime per un possibile minaccia terroristica alimentata da 5 allarmi bomba che hanno provocato, proprio per questo motivo, la chiusura degli scali metropolitani. Le evacuazioni, in seguito della minaccia bomba, sono avvenute a Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra. Questo il comunicato che ha diffuso Interfax:

Un certo numero di stazioni Kyiv Metropoliten sono chiuse ai passeggeri in relazione alla verifica di rapporti anonimi sul settore minerario.'Sono state ricevute chiamate anonime sull'estrazione mineraria delle seguenti stazioni: Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra: le stazioni sono chiuse ai passeggeri e vengono effettuati controlli', si legge in un rapporto sulla pagina Facebook di Kyiv Metropoliten.

Dopo alcune ore le cinque stazioni della metropolitana sono state riaperte al pubblico dopo la chiusura temporanea disposta in seguito ad una telefonata anonima che annunciava un possibile attentato: secondo quanto riporta Marca le forze di sicurezza non hanno trovato traccia presso le stazioni degli "ordigni esplosivi" di cui su parlava nelle intimidazioni e così tutto è tornato alla normalità dopo l'avvertimento registrato intorno alle 13.20 ora locale (10.20 GMT).

La speranza è che tutto proceda per il meglio, sia prima che dopo la finale, visto che le autorità stamane ha riferito dell'arrivo a Kiev di circa 10.000 tifosi di diversi paesi per partecipare a quello che sta sempre più prendendo le sembianze di un evento che non riguarda solo il calcio.