La testa e la professionali a Londra ma il cuore batte ancora per il Napoli e i suoi tifosi: Maurizio Sarri non dimentica e dopo aver vinto il derby ‘italiano' di Premier League contro Claudio Ranieri si sofferma sulla prossima partita in Champions League degli azzurri di Ancelotti che dovranno fare visita alla squadra di Klopp. Uscendo imbattuti da Anfield avranno il pass per gli ottavi.

Non un compito semplice ma Sarri sottolinea come il Liverpool di adesso non sia il super team della fine dello scorso anno quando raggiunse la finale Champions e nemmeno l'ottima squadra che era partita fortissimo ad inizio di stagione. E' battibile, il Napoli ce la può fare, anche se sarà una trasferta più che complicata e un clima caldissimo.

La sfida nella tana dei reds. Tutto si giocherà negli ultimi 90 minuti dove il Napoli ha in mano il proprio destino sportivo Nel Girone di ferro della prima fase di Champions League, i partenopei guidano in testa, davanti a Liverpool e Psg, con la Stella Rossa quarta incomoda. Nessuno lo avrebbe mai detto il giorno del sorteggio ma alla fine la classifica sorride agli azzurri.

Il cammino del Napoli nel girone. Merito di un girone giocato con il piglio giusto dove si è steccato solamente alla prima, a Belgrado nel debutto stagionale quando contro la Stella Rossa non si andò oltre uno sterile 0-0. Poi, la vittoria al San Paolo contro il Liverpool, il doppio pareggio – a tratti dominando – con il Psg sia a Parigi che a Napoli, quindi il riscatto sulla Stella Rossa davanti al proprio pubblico.

L'endorsement di Sarri. Ora, il tutto si gioca a Liverpool dove il Napoli avrà due risultati su tre per passare il turno senza pensieri, ma potrebbe anche perdere se segnasse almeno un gol e mantenesse l'eventuale scarto di una rete. Insomma, una missione possibile, spalleggiata dallo stesso Sarri che racconta la squadra di Klopp: "Il Liverpool è una squadra forte ma nelle ultime settimane dà l’impressione di essere un po’ meno in condizione rispetto a due mesi fa: il Napoli ha tutte le carte in regola per fare la gara e guadagnarsi la qualificazione".