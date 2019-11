Leggera distorsione alla caviglia sinistra riportata dopo il derby di sabato scorso contro il Torino. È questa la motivazione che ha portato il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, a non inserire nella lista dei convocati il difensore, Matthijs de Ligt. L'ex centrale dell'Ajax salta così la trasferta di Champions a Mosca contro la Lokomotiv, partita valida per la quarta giornata del girone D. Si gioca alle 19 come da programma della Coppa.

La lista dei convocati della Juventus per Mosca

Sono venti i calciatori selezionati per la trasferta russa, ecco quali sono in elenco: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 5. Pjanic, 6. Khedira, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 19. Bonucci, 21. Higuain, 24. Rugani, 25. Rabiot, 28. Demiral, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 77. Buffon.

Una scelta quella del tecnico bianconero dettata dalla volontà e della necessità di non correr rischi inutili e preservare energie in vista di un calendario che domenica prossima propone il match contro il Milan. Una partita ampiamente alla portata dei bianconeri – del resto la differenza di valori espressi dalla classifica è palese – impegnati nel duello a distanza per il primo posto con l'Inter.

La probabili formazione della Juventus contro la Lokomotiv

Chi può prendere il posto in squadra di Matthijs de Ligt nella tana della Lokomotiv? Demiral oppure Rugani i calciatori che si giocano una maglia da titolare: Sarri non ha ancora deciso su quali dei due puntare in una partita che si presenta insidiosa. Per il resto, non ci saranno novità particolari relativamente alla formazione che dovrebbe essere schierata. Con Cuadrado squalificato, a destra ci sarà spazio per Danilo, mentre Alex Sandro prenderà il suo posto sulla corsia di sinistra. In attacco per affiancare Cristiano Ronaldo partirà titolare Gonzalo Higuain, con Dybala inizialmente in panchina.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral/Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Dove vedere in tv la partita Lokomotiv Mosca-Juventus

La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva per abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. Sarà possibile vedere l'incontro anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma Sky Go oppure acquistare un ticket su Now TV.