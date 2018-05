"Ad Anfield Road non c’è posto per le medaglie d’argento". La Uefa deve aver preso in parola le dichiarazioni di Jurgen Klopp che ha lanciato così un guanto di sfida al Real Madrid. Il suo Liverpool è in finale di Champions League: proverà a strappare ai blancos il trofeo di campioni in carica conquistato a Cardiff nella scorsa edizione della Coppa; proverà a guastare i piani di Zidane e il sogno di grandezza assoluta degli iberici che in Europa sembrano non avere rivali; proverà a riscrivere la storia dei Reds nel match più difficile e delicato della stagione.

Cosa c'entra la Federazione? C'entra per una gaffe clamorosa apparsa sul sito della Federazione continentale. Tutta colpa di una piccola disattenzione avvenuta nella gestione del sito web sul quale è stata pubblicata per errore (che non sia stato lo scherzo di qualche hacker?) una foto in cui al squadra inglese viene indicata come vincitrice della Champions. Un'immagine composta con le sagome di alcuni calciatori delle due formazioni sulla quale campeggia la scritta "Season 2017/18 Winner Liverpool". Il montaggio è stato immediatamente rimosso ma non abbastanza in fretta da evitare che qualcuno in Spagna lo ritagliasse rilanciandolo in Rete (a riprenderlo è stato il quotidiano sportivo As, che ha definito la cosa come un ‘errore strano').

L'immagine è comparsa in una sezione che racconta tutte le tappe della stagione 2017/2018, dalla fase a gironi fino alle semifinali che hanno visto il Real Madrid prevalere sul Bayern Monaco (non senza polemiche arbitrali) e il Liverpool passare indenne dall'Olimpico (sconfitto per 4-2, grazie al 5-2 dell'andata è riuscito a strappare il passaggio del turno). La finale di Champions ha un valore doppio: chi la vince, con ogni probabilità, mette in bacheca anche il Pallone d'Oro. E' il caso di Salah e della sfida con Cristiano Ronaldo, stella della Coppa. Al cospetto del portoghese l'egiziano ci arriva forte dei numeri del tridente con Firmino e Mané: insieme – playoff compresi – hanno realizzato 31 gol rispetto ai 40 complessivi dei Reds su 12 gare.