In vista dei sorteggi dei gironi della Champions League 2019/2020, ecco che arrivano gli ultimi verdetti dai play-off. Stella Rossa, Olympiacos Pireo e Dinamo Dagabria si sono qualificate per la prossima edizione della massima manifestazione europea. La squadra serba ha eliminato lo Young Boys pareggiando 1-1 a Belgrado dopo che una settimana fa avevano pareggiato 2-2 in Svizzera e si è presa la qualificazione grazie alla regola delle reti in trasferta. Pareggio per 1-1 anche nella sfida tra il Rosenborg e la Dinamo Zagabria che nella gara di andata aveva vinto 2-0. Dopo il 4-0 di Atene l'Olympiacos ha vinto anche la gara di ritorno in casa del Krasnodar 2-1.

Rosenborg – GNK Dinamo 1-1 (tot: 1-3)

Stella Rossa – Young Boys 1-1 (tot: 3-3, Stella Rossa si qualifica per i gol in trasferta)

Krasnodar – Olympiacos 1-2 (tot: 2-6)



Le gare di questa sera

Il quadro delle qualificate alla fase a gironi della stagione 2019/2020 si completerà nella serata di mercoledì 28 agosto con le altre tre qualificate dai playoff che arriveranno da queste sfide:

Slavia Praga – CFR Cluj (andata: 1-0)

Ajax – APOEL (andata: 0-0)

Club Brugge – LASK (andata: 1-0)

Le fasce prima dei sorteggi: lo scenario attuale

Questo è lo scenario attuale in vista dei sorteggi di giovedì 29 agosto alle ore 18:00.

Teste di serie

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit Seconda fascia

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica Terza fascia

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria Quarta fascia

Galatasaray

Lipsia

Stella Rossa

Atalanta

Lille

In dubbio:

Olympique Lione in seconda o terza fascia

Lokomotiv Mosca e Genk in terza o quarta fascia