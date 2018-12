Atletico Madrid per la Juventus e il Porto per la Roma. E' questo l'esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League effettuato a Nyon. Si torna in campo il 12 febbraio e il 20 per le gare di andata delle italiane, ritorni previsti il 6 e il 12 marzo. E si giocherà sempre alle ore 21. CR7 contro GR7, due delusi dell'assegnazione recente del Pallone d'Oro. Il Cholo contro Allegri, due interpreti di un calcio molto pragmatico. Non mancano di certo punti interessanti nella sfida tra bianconeri e colchoneros reduci dal secondo posto nel Gruppo A (13 punti con il Borussia Dortmund). Quanto ai giallorossi, i lusitani rappresentano sicuramente l'abbinamento ‘migliore' rispetto al Bayern Monaco ma del Porto c'è un dato importante da fotografare: è la squadra che ha dominato il Gruppo D (5 vittorie, 1 pareggio) e ha incassato più di tutti nella prima parte del torneo.

Chi gioca in casa o in trasferta la prima? Si fa riferimento al regolamento della Champions League per effetto del quale i vincitori dei vari gironi giocheranno la prima partita degli ottavi il 12-13 o 19-20 febbraio in trasferta, per poi ospitare la gara di ritorno in casa il 5-6 o 12-13 marzo. Di seguito il calendario degli ottavi di finale emerso dal sorteggio.

Champions, ottavi: calendario partite andata

Martedì 12 febbraio 2019

Manchester United-PSG

ROMA-PORTO

Tottenham-Borussia Dortmund

Ajax-Real Madrid

Lione-Barcellona

Liverpool-Bayern Monaco

Schalke 04-Manchester City

ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Champions, ottavi: calendario partite ritorno