E' una sfida di quelle che possono decidere una intera stagione. Perché il Napoli ha la possibilità di schiacciare il Psg in classifica ed allontanarlo, puntando ai primi due posti del girone che significherebbero qualificazione agli ottavi. In un Gruppo in cui il Liverpool non resterà fermo a guardare ma proverà a fare bottino pieno contro la Stella Rossa di Belgrado.

Un'occasione d'oro, al San Paolo dove molti hanno pagato pegno, tra cui proprio i red di Klopp piegati al 90′ da una giocata di Lorenzo Insigne. E proprio sul Magnifico, in coppia con Dries Mertens, Carlo Ancelotti avrebbe deciso di puntare per mettere in difficoltà il Paris dei fenomeni dove potrebbe mancare il Matador, fermo per infortunio.

Le scelte di Ancelotti

Un undici titolare che possa fare la gara, imporre il proprio gioco, con fraseggi in mediana, accelerazioni sulle fasce e verticalizzazioni centrali. Il tutto favorito da un attacco leggero e fulmineo che possibilmente non dia punti di riferimento ai difensori del Paris Saint Germain. Con buona pace di Gigi Buffon che esordirà in Europa con la maglia dei campioni di Francia.

Gli undici anti Psg

Rispetto al sonoro 5-1 rifilato all'Empoli ci saranno sette cambi in formazione ma in campo si vedranno gli stessi undici del 24 ottobre, sempre in Champions League. Una garanzia, per Ancelotti che si presenterà al San Paolo con Ospina in porta, linea difensiva Maksimovic-Albioli-Koulibaly-Mario Rui, in mezzo Callejon, Allan, Hamsik e Fabian Ruiz con davanti la coppia di fanteria leggera Mertens-Insigne.

Occasione per il ko

Davanti ai previsti 55 mila paganti, Ancelotti proverà a dare il ko al Psg. Se dovesse riuscire a portare via l'intera posta, il Napoli riuscirebbe a strappare un pass quasi certo per gli ottavi di finale. A quel punto i parigini resterebbero staccati dovendo ancora affrontare la Stella Rossa ma soprattutto il Liverpool. Anche un pareggio non sarebbe male ma aprirebbe eventuali scenari da cancellare subito.