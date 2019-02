E' indubbiamente il big match degli ottavi di finale, che vede di fronte due tra le pretendenti alla vittoria finale. I reds finalisti della passata edizione contro i tedeschi, gloriosi decaduti in cerca di immediata rivincite. I riflettori di Anfield si accendono per un grande match questa sera, alle 21. Da una parte c'è Klopp che ritrova il Bayern Monaco dopo le partite di Bundesliga e lo sfida con il suo Liverpool nell'andata degli ottavi di finale. Qualche problema di formazione per gli inglesi che denunciano alcune assenze importanti mentre il Bayern si affida a Coman a sostegno di Lewandowski.

Quando e dove vedere Liverpool-Bayern

Liverpool-Bayern Monaco si giocherà martedì 19 febbraio alle 21 e verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Inoltre sarà possibile vedere la gara in streaming su smartphone, tablet e pc tramite la piattaforma per soli abbonati Sky Go.

Ultime dai campi per Liverpool-Bayern

Reds, assenze importanti in difesa

il Liverpool potrebbe schierare infatti una coppia di centrali inedita: van Dijk è squalificato, Lovren si porta dietro un’infiammazione al tendine del ginocchio. Con Alisson tra i pali, Robertson e Alexander Arnold completerebbero la linea difensiva; a centrocampo, con Fabinho dietro, la linea da tre sarebbe composta da Wijnaldum, Henderson e Keita. In attacco sicuri Salah e Mané; in dubbio Firmino, che non ha preso parte alla rifinitura.

Bayern, Gnabry, James Rodríguez, Coman dietro a Lewa

Boateng, vittima di un attacco influenzale, e Muller, squalificato, non prenderanno parte al match. Sarà dunque Süle a giocare al fianco di Hummels al centro della difesa. A centrocampo i due mediani saranno Thiago Alcantara e Javi Martinez. In avanti, Robben è fuori causa per problemi fisici e Ribery, neopapà, ha raggiunto la squadra in ritardo; alle spalle di Lewandowski, dunque, agiranno Coman, James Rodriguez e Gnabry.

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Firmino, Mané. All. Jürgen Klopp

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago Alcántara, Javi Martínez; Gnabry, James Rodríguez, Coman; Lewandowski. All. Niko Kovac

Le quote, equilibrio estremo

Un pronostico incertissimo con le quote d'apertura praticamente simili. Ma si prevedono gol e spettacolo. La vittoria Liverpool è data a a2,10, il pareggio apre a 3,60 mentre la vittoria Bayern 3,3, in un match da Over1.5 che è in lavagna a 1,62.