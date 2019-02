Nuova due giorni di Champions League con cui si concludono i match di andata degli ottavi di finale. Di scena due partite più che interessanti, Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern Monaco. Blaugrana che saranno di scena al Parc OL di Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions League con Valverde che sorride perché ritrova anche Umtiti. In avanti tridente delle meraviglie Messi-Suarez-Dembélé, con Coutinho che potrebbe arretrare a centrocampo. Assenza pesante per il Lione, invece, perché non ci sarà lo squalificato Fekir.

Quando e dove vedere Lione-Barcellona

Lione-Barcellona si giocherà martedì 19 febbraio alle 21 e verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite, 384 del digitale terrestre). Inoltre sarà possibile vedere la partita in streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go, l'applicazione web per soli abbonati.

Le ultime dai campi per Lione-Barcellona

Barça, Coutinho verso la mediana

Leo Messi formerà il tridente d'attacco con Suarez e Dembélé, con Coutinho che potrebbe essere spostato a centrocampo vista l'assenza di Arthur, oppure in panchina, per entrare a gara in corso. Al suo fianco, gli inamovibili Rakitic e Busquets. In difesa, Valverde può contare sul recupero di Samuel Umtiti, rientrato tra i convocati anche se l'allenatore sembra orientato a schierare Lenglet al fianco di Piqué , con Jordi Alba e Sergi Roberto sui lati. In porta giocherà ter Stegen.

Lione, non c'è Fekir

Genesio dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Depay, Moussa Dembélé e Bertrand Traoré in attacco; un altro dubbio è invece a centrocampo, dove non è sicura la presenza di Ndombélé: se dovesse recuperare, il giovane francese formerebbe il trio con Tousart e Aouar. Anche in difesa Genesio non è sicuro di poter schierare il centrale Denayer

Le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Suarez, Messi. All: Valverde

Lione (4-3-3): A.Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo Guedes, F.Mendy; Aouar, Ndombele, Tousart; B.Traoré, M.Dembélé, Depay. All. Genesio

Le quote: azulgrana favoriti della vigilia

Il segno 2 paga solo 1.80 volte la posta scommessa, mentre molto più golosa sembra essere l'opzione legata al segno 1, pagato 4.60. Interessante giocarsi il tabellino esatto con il 2-1 per il Barcellona come risultato finale, dato addirittura a 8.50. Tra i marcatori, spicca il 7.50 di Memphis Depay