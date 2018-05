Kiev lo scenario, Real Madrid e Liverpool le protagonisti e i vari Cristiano Ronaldo e Salah come artefici di questo scontro finale che tra qualche giorno ci farà capire chi trionferà in Champions dopo un’annata davvero ricca di emozioni. Pochi giorni dunque all’atto conclusivo della coppa dalle grandi orecchie che anche quest’anno vedrà, per la terza volta consecutiva, il Real Madrid di Zidane leader indiscusso in Europa. Da battere però c’è un certo Jurgen Klopp che fa giocare il suo Liverpool come un giocattolo perfetto capace di realizzare gol da qualunque posizione, con qualunque calciatore e con pochissimi passaggi.

Accelerazioni veloci, ripartenze improvvise e la lucidità dei singoli, fanno dei ‘Reds’ una delle squadre più imprevedibili di questa edizione. Ma ovviamente quando hai contro gente come CR7, Bale e Benzema, c’è davvero poco da fare. E allora abbiamo provato a fare un confronto tra i tridenti d’attacco di queste due compagini da sogno, rapportando i numeri dei vari Salah, Manè e Firmino con la ‘BBC’ dei ‘Blancos’.

I 3 tenori del Real trainati da CR7

Trovare un punto debole a questo Real Madrid è pressoché difficile considerando i numeri di una squadra capace di arrivare per 3 anni di fila in finale di Champions. Ma allora quale può essere la sua forza? Il solo Cristiano Ronaldo? Certo, il fenomeno portoghese è un valore aggiunto della rosa a disposizione di Zidane che comunque, oltre all’ex United, può contare su altri due geni di questo sport come Bale e Benzema che proprio insieme al numero #7 dei ‘Galacticos’, formano un tridente davvero niente male. Facendo una somma totale tra Liga, Champions e coppe Nazionali, il solo CR7 è riuscito a realizzare ben 44 gol, 19 per Bale e 11 per Benzema, senza contare i 9 di Isco.

in foto: Il 2018 esaltante di Cristiano Ronaldo in Liga (Transfermarkt)

Per un totale, da parte della ‘BBC’ di 74 reti complessive che mostrano però il largo distacco che c’è proprio tra il campione portoghese e gli altri due componenti d’attacco. Certo, c’è da dire che entrambi sono stati più volte fermati da problemi fisici che ne hanno rallentato il cammino durante la stagione e quindi Ronaldo ha dovuto più volte cambiare compagni di reparto con Isco e Asensio che più volte lo hanno spalleggiato anche in gare importanti.

Salah, Firmino, Manè e lo spettacolo è servito

E se allora da una parte Zidane ha dovuto fare di necessità virtù adattando più volte l’assetto tattico della sua squadra alle assenze per infortunio, non si può di certo dire lo stesso di Klopp. Il tecnico ex Dortmund infatti ha sempre potuto contare sulla freschezza, la dinamicità e l’entusiasmo dei suoi ‘gemelli del gol’. Un attacco atomico formato da 3 piccoletti terribili: Salah, Firmino e Manè, che complessivamente, in 3, hanno realizzato ben 90 gol. La curiosità è che Salah ha realizzato lo stesso numero di gol totali dello stesso CR7 (44), mentre 27 sono stati realizzati da Firmino e 19 da Manè.

in foto: La top 5 dei bomber di Champions : il tridente del Liverpool al completo (Transfermarkt)

Incredibile anche lo score in Champions dei tre, capaci di totalizzare 29 marcature nella competizione europea più importante per club, con Salah e Firmino a 10 marcature e Manè a 9. Un rendimento costante che ha visto anche aumentare in maniera considerevole il loro valore di mercato che ad oggi vede Salah salire a 80 milioni di euro, Firmino a 50 e Manè 60. Numeri assolutamente incredibile per due classe 1992 (l’egiziano e il senegalese) e 1 classe 1991 (il brasiliano).

Se non segnasse Cristiano, sarebbero guai per il Madrid

E se allora da una parte è il complessivo che da la forza a questo Liverpool di poter essere così competitivo in Champions, dall’altro è decisamente più sbilanciata questa statistica. I numeri infatti, parlando di un Real Madrid che soprattutto in Champions, conta molto sui gol del solo Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese è attualmente il capocannoniere della competizione con 15 marcature ma la curiosità è che i compagni di reparto, nella classifica marcatori Champions, sono al 24esimo posto (Benzema) e all’87esimo Bale che conta solo 1 marcatura in questa competizione. Numeri che quindi confermano maggiormente l’importanza di CR7 che pur essendo partito come un diesel in campionato e anche in Champions, ha nella struttura di squadra del Real Madrid la sua garanzia per quanto riguarda il supporto in fase offensiva che gli consente di andare in rete con una facilità micidiale.

Come fermarlo? Klopp sicuramente avrà pensato a qualche strategia specifica ma il vero obiettivo dovrebbe essere innanzitutto quello di bloccare coloro i quali in maniera illuminante riescono a smarcare CR7 che davanti alla porta non sbaglia mai.

I numeri di Salah hanno fatto impressionare l’Europa del calcio

Ma se Cristiano Ronaldo può definirsi come il vero pilastro della squadra delle ‘Merengues’, da questa stagione anche ‘Momo’ Salah è diventato la vera stella dei ‘Reds’. Un rendimento e una costanza del genere da parte dell’egiziano forse non si vedeva dai tempi della Fiorentina. Già, perchè a Roma sono state tante le gare in cui ad un certo punto spariva completamente dal campo. Il contrario dell’uragano visto in Champions questo Salah.

Ben 10 gol in 12 gare che hanno confermato la sua forma straordinaria. Due le doppiette (contro Maribor e Roma alle semifinali) e 2 gol (uno all’andata e uno al ritorno) contro il Manchester City in uno dei quarti di finale più entusiasmanti degli ultimi anni. Ma ciò che di certo non si può tralasciare, è sicuramente l’ottimo contributo in Premier League dove a lungo ha lottato per la ‘Scarpa d’Oro’.

L’egiziano si è fermato a 32 centri, 3 in più della coppia di Serie A formato da Icardi e Immobile e dal primatista Messi che ha concluso la stagione in Liga con 34 realizzati, solo 2 in più di Salah che comunque può dirsi di essersi guadagnato una seconda posizione più che dignitosa lasciandosi alle spalle anche uno come Harry Kane, a quota 30 gol, prossimo capitano dell’Inghilterra ai Mondiali in Russia.

Top 10 ‘terzetti d’Europa’: Real solo ottavo, Liverpool sul podio

Ma in questo focus sull’attacco di Real Madrid e Liverpool, ovvero le due squadre che si contenderanno la Champions, c’è da sottolineare anche un dato relativo meramente alla classifica europea dei terzetti d’attacco top di questa stagione. La curiosità è che la squadra che sulla carta partirà come sfavorita a Kiev, il Liverpool, ha concluso la stagione sul podio dei reparti offensivi più forti dal punto di vista realizzativo. Terzo infatti, soltanto alle spalle di Psg e del Barcellona. I catalani sono in testa con 68 gol complessivi realizzati da Messi, Suarez e Paulinho, i parigini a 60 grazie al contributo di Cavani, Neymar e Mbappè e poi appunto l’attacco ‘Reds’ con 57.

in foto: Tridenti d’Europa a confronto: nella top 10 il Liverpool è terzo, Real solo ottavo (Transfermarkt)

Il Real Madrid lo troviamo invece soltanto in ottava posizione, superato anche da Lazio, Lione e Tottenham con i ‘Blancos’ di gol ne hanno realizzati complessivamente soltanto 49 e con Benzema che non è stato neanche considerato visto il buon rendimento (7 gol) di Isco in Liga. Se i numeri potessero parlare, darebbero, ad oggi, sicuramente ragione al Liverpool, protagonista comunque di una stagione fenomenale.