Immaginate che a Kiev il Real Madrid la faccia da padrone come accaduto un anno fa a Cardiff contro la Juventus. Immaginate che Cristiano Ronaldo sul palco sollevi al cielo il trofeo dalle ‘grandi orecchie'. Immaginate che, trattandosi del terzo titolo consecutivo, nella bacheca dei trionfi la Coppa possa brillare accanto alle altre. La sequenza videoclip si ferma qui e la cesura è drastica, non v'è dissolvenza ma un taglio netto e il fruscio della pellicola che tormenta la bobina accompagna il lampo in sala… se sabato sera i blancos otteranno ancora una volta il titolo di campione d'Europa (il 13° in totale) porteranno a casa il premio ma sarà solo una copia. Nella storia non mancano i precedenti ma allora le regole erano diverse e la Coppa dei Campioni poteva essere esibita nella versione originale.

L'articolo 11.1 del regolamento della Uefa è molto chiaro al riguardo: quand'anche si riesca a fare filotto, alla società andrà sempre una riproduzione della Coppa mentre la versione originale resta in possesso della Federazione continentale. Una norma che vale anche per l'Europa League, l'Europeo e per il Mondiale (in questo caso il trofeo resta appannaggio della Fifa) ed è cambiata solo di recente considerato che per 40 anno – dal 1969 al 2009 – le cose sono andate diversamente: alla squadra che risultava vincitrice per 3 volte di fila (oppure conquistava 5 coppe nell'arco della propria storia) veniva assegnato il ‘vero' trofeo.

Quali e quanti sono le società che possono vantare il trofeo orinale nei propri musei? Sono cinque e tra queste c'è anche un'italiana… si tratta dello stesso Real Madrid, dell'Ajax, del Bayern Monaco, il Milan e il Liverpool. C'è ancora un riconoscimento particolare e fa riferimento ai club che per cinque o più volte hanno vinto la Champions: è il cosiddetto ‘patch of honour', una sorta di mostrina da mettere sulle maniche delle divise. Una onorificenza che possono vantare le merengues (12 vittorie), il Milan (7), il Barcellona, il Bayern e Liverpool (5).