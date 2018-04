Jupp Heynckes contro Zinedine Zidane: due uomini per partite che contano. Gli allenatori di Bayern Monaco e Real Madrid, che si affronteranno stasera per la semifinale d'andata di Champions League, appartengono a generazioni differenti ma si sono già incontrati in un'occasione di primissimo livello dove, però, Zizou era ancora in calzoncini e maglietta mentre il veterano tedesco già sedeva su una della panche più importanti del mondo.

Era il 20 maggio del 1998 e all'Amsterdam ArenA si giocava la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: il trequartista francese vestiva la maglia bianconera mentre l'allenatore di Monchengladbach era seduto sulla panchina dei merengues. A memoria d'uomo di ricordano finali della massima competizione europea molto più belle di quella andata in scena ad Amsterdam ma tant'è, la squadra di Marcello Lippi perse la coppa per il secondo anno consecutivo.

Una rete di Predrag Mijatovic in posizione irregolare regalò il primo alloro europeo ad Heynckes e sferrò il secondo colpo a Zidane dopo la finale persa l'anno prima con il Borussia Dortmund: il francese riuscì ad alzare la coppa dalle grandi orecchie solo nella stagione 2001-2002, quando vestiva la maglia del Real Madrid e scrisse il suo nome nella storia della competizione con quel goal da cineteca nella notte di Glasgow contro il Bayer Leverkusen.

Jupp e Zinedine, due "vincenti"

Siamo di fronte a due allenatori che, per motivi diversi, rimarranno nella storia del calcio europeo: il tedesco insieme a Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, José Mourinho e Carlo Ancelotti è tra i cinque allenatori che hanno vinto due Champions League con due club diversi (Real Madrid nel 1997-1998 e Bayern Monaco nel 2012-2013) mentre dal canto suo Zizou è stato il primo e unico tecnico francese vincitore della Champions League ed è stato il primo e unico allenatore ad aver vinto due edizioni della Champions League consecutivamente da quando la competizione ha preso questo nome nel 1992.

Dopo vent'anni i due si ritrovano di fronte ma questa volta sono entrambi in panchina: uno su quella del Bayern Monaco e l'altro su quella del Real Madrid. Si giocheranno l'accesso alla finale in 180′ che regaleranno sicuramente tanti spunti agli occhi dei tifosi e degli osservatori perché dalle parti di Jupp e Zinedine le cose si fanno in un certo modo e il risultato deve essere uno: vincere! Chi la spunterà?