La Champions League è ancora lontana, ma tra circa un mese la competizione principale per club riaccenderà i motori e lo farà con un serie di super sfide. La Rai ha reso note le gare degli ottavi che trasmetterà in chiaro. Ovviamente andranno in onda sulla televisione di Stato sia la Juventus che la Roma, ma ci sarà spazio anche per il grande calcio internazionale, con due sfide dal grande fascino.

Le partite degli ottavi di Champions League in chiaro

Sono state annunciate le partite degli ottavi di finale di Champions League che saranno trasmesse in diretta e in chiaro da Rai 1. Come previsto ci sarà un passaggio per la Juventus e per la Roma. Curiosamente saranno trasmessi in diretta i match in trasferta di bianconeri e giallorossi. Dunque sul primo canale pubblico il 20 febbraio si potrà vedere la più equilibrata delle sfide degli ottavi: Atletico Madrid-Juventus, mentre la settimana precedente verrà trasmessa Ajax-Real Madrid (13 febbraio). Mentre per le gare di ritorno il programma è questo: Porto-Roma, diretta su Rai 1, mercoledì 6 marzo, e Bayern Monaco-Liverpool, live il 13 marzo, che chiuderà il programma Tutte le partite degli ottavi di finale, sia dell’andata che del ritorno, verranno trasmesse in diretta da Sky, che ha i diritti in esclusiva fino al 2021.

Il programma degli ottavi di finale di Champions League

Il 12 febbraio con i big match tra Manchester United-PSG e Roma-Porto scattano gli ottavi d’andata, il giorno seguente toccherà a Tottenham-Borussia Dortmund e Ajax-Real. Il 19 febbraio in campo Liverpool-Bayern Monaco e Lione-Manchester City, mentre il 20 la Juventus farà visita all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Le gare di ritorno sono in programma il 5 e il 6 marzo (giorno di Porto-Roma) e il 12 (allo Stadium la Juventus ospiterà l’Atletico Madrid) e il 13 marzo.