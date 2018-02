Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions (2018/2019). Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, lo ha escluso esprimendo grandi perplessità sull'impiego del supporto tecnologico per gli arbitri della Coppa. "Nessuno ancora sa esattamente come funziona. C’è ancora molta confusione", ha osservato l’avvocato sloveno alla fine del Congresso della Federazione tenutosi a Bratislava (Slovacchia). Se nulla cambia rispetto alla possibilità di vedere la moviola in campo all'opera, ci saranno novità per quanto riguarda gli aspetti organizzativi (date e orari delle partite). Quanto alle italiane, saranno 4 le squadre ai nastri di partenza: le prime tre classificate più un'eventuale quarta che sarà nell'urna di Nyon solo dopo aver superato gli spareggi di fine agosto.

Due fasce orarie nella fase a gironi.

Novità dalla prossima Champions League: nella fase a gironi si giocherà in due fasce orarie diverse (18.55 e 21.00) come accade adesso in Europa League. Quanto alle date, la nuova stagione inizierà ufficialmente tra il 21 e il 29 agosto, quando si disputeranno le gare dei playoff per definire il roster delle ultime formazioni ammesse al sorteggio dei gruppi.

21/22 agosto: spareggi, andata

28/29 agosto: spareggi, ritorno

18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 maggio: semifinali, ritorno

Quando e dove si gioca la finale di Champions.

Sabato 1 giugno: finale – Estadio Metropolitano, Madrid