La fase a gironi di Champions League è finita. Tutte le big sono agli ottavi tranne il Napoli e l’Inter, che si leccano le ferite e proveranno a vincere l’Europa League, dove sono senz’altro tra le favorite con le inglesi. Al termine dei gruppi si scelgono i migliori giocatori e soprattutto si leggono delle statistiche e dei dati molto interessanti. Al comando della classifica cannonieri per una volta non c’è né Messi né Ronaldo, ma Lewandowski. Due calciatori di Serie A hanno un primato.

Lewandowski capocannoniere della Champions

Nelle partite importanti ogni tanto non si vede, ma senza dubbio il polacco è uno dei grandissimi bomber di questa era, non fosse stato per quei fenomeni di Messi e Ronaldo qualche soddisfazione in più Lewandowski se la sarebbe presa. Alla fine del 2018 però intanto se ne toglie una. Perché l’attaccante del Bayern Monaco è il capocannoniere della Champions League, con 8 gol segnati guarda tutti dall’alto. Messi è il primo inseguitore ne ha segnati 6, poi c’è un nutrito gruppo di calciatori a quota 5, tra essi anche Neymar, Dzeko e Dybala. A 4 con Kane e Griezmann c’è pure Icardi, che ha finito la sua corsa.

Il primato di Cristiano Ronaldo

Mentre l’algerino Mahrez è il calciatore con più asisst vincenti, 4 ai compagni del Manchester City, Cristiano Ronaldo è il calciatore che ha tirato maggiormente in porta in questa Champions League: 28 conclusioni in 5 partite, o meglio 4 partite e 28’, perché una l’ha saltata per squalifica perché nella prima fu espulso poco prima della mezz’ora a Valencia.

in foto: CR7 è il calciatore che ha calciato di più in porta in Champions quest’anno.

Allan e Neymar, brasiliani leader

Non avrà modo di difendere la sua leadership Allan che con 39 tackle comanda in questa speciale classifica. Neymar invece è il calciatore che ha realizzato più dribbling, ben 32 (più di 5 a partita). Toni Kroos ha fatto più passaggi chiave di tutti, mentre Ignatjev è stato il giocatore più bravo a intercettare palloni. Borjan, numero uno della Stella Rossa, che ha incassato 17 gol, è stato il portiere con più parate (39). Stones del City non ha sbagliato, quasi mai, un passaggio. La sua media è quasi del 96% di passaggi riusciti.