La moviola di Juventus-Real Madrid focalizza l'attenzione su due episodi in particolare che capitano alla fine della prima frazione di gioco, quando i blancos sono in vantaggio (1-0) grazie alla rete segnata in apertura di match da Cristiano Ronaldo. L'azione che ha sollevato maggiori perplessità fa riferimento a un rimpallo ‘galeotto' di Casemiro che – su sponda aerea di Giorgio Chiellini – tocca col braccio la sfera.

L'episodio sospetto. Il calciatore delle merengues è appena poco fuori l'area di rigore ma l'arbitro turco, Çakır, reputa involontario il gesto e (44°) lascia correre. In precedenza (intorno al 30°) era capitato qualcosa di simile in area juventina ma nell'occasione la spinta palese di Sergio Ramos a Chiellini rende vana ogni contestazione da parte degli iberici per il tocco di braccio del difensore.

La Joya cade, l'arbitro non abbocca. Un minuto più tardi (45°) la Juventus accenna a una protesta per un rigore non concesso ai bianconeri per fallo su Dybala. Il direttore di gara, però, non casca nel ‘tranello' e si accorge che l'argentino si lascia andare appena mette piede nell'area di rigore spagnola. Inevitabile l'ammonizione per simulazione della Joya, con Allegri che dalla panchina raccomanda calma alla squadra.

Due gialli ‘sanguinosi'. Il primo capita al 26° quando Bentancur viene ammonito giustamente per un fallo da dietro commesso su Casemiro. Corretta la decisione di Çakir. Il centrocampista sudamericano era diffidato e pertanto salterà la gara di ritorno. Stessa sorte (55′) per Sergio Ramos che prende il cartellino giallo per un intervento irruento su Dybala nei pressi dell'area di rigore. Lui protesta, l'arbitro gli sventola l'ammonizione sotto il naso. Manca un cartellino su Kroos: al 25′ entra duro in tackle scivolato su Khedira.

Dybala, ‘rosso' ingenuo. Tutto regolare nell'azione del raddoppio di Cristiano Ronaldo, autore di un gol ‘galattico' in rovesciata (gesto scaturito anche da un'incomprensione tra Chiellini e Buffon). La Juventus cede di schianto poco dopo per il cartellino rosso rimediato da Dybala: la Joya prende il secondo cartellino giallo che centra in pieno, a gamba tesa, Carvajal. L'argentino esce a testa bassa dal campo e imbocca direttamente il tunnel dello spogliatoio visibilmente nervoso per quanto accaduto. Bianconeri ridotti in 10 (incassano anche la terza rete per opera di Marcelo), l'ex Palermo salterà la partita del Bernabeu.