Quante possibilità ha la Juventus di ribaltare lo 0-3 subito a Torino? Bella domanda, alla quale è facilissimo dare una risposta: nessuna. Impossibile immaginare un tracollo del Real Madrid proprio al Santiago Bernabeu. Impossibile credere che, dopo aver annientato i bianconeri all'Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo possa fare una figuraccia per giunta dinanzi al proprio pubblico. La qualificazione alla semifinale è tutte nelle mani delle merengues: la prossima settimana null'altro dovranno fare che tenere la giusta concentrazione per tenere a bada almeno le velleità d'orgoglio di un avversario uscito a testa bassa dalla gara di andata dei quarti.

Juve qualificata e vincente in Champions, le quote pazzesche

Perché la squadra di Allegri superi il turno è necessario vincere con almeno 4 gol di scarto e senza subirne onde evitare di andare ai supplementari… ipotesi remota per quanto visto in campo martedì sera al punto che le quote dei bookmakers su pronostici e scommesse hanno fatto registrare un'impennata sul tabellone. La qualificazione dei bianconeri viene reputata così clamorosa da avere una quota di 100 volte la posta. Pazzesca quella relativa addirittura alla possibilità che i bianconeri conquistino la Champions, adesso bancata a 150 contro 1.

Qualificazione, il precedente partendo da 0-3

C'è una squadra che nella storia delle Coppe europee è riuscita a sovvertire il parziale sfavorevole di 0-3 subito in casa? C'è un solo precedente al riguardo e risale ai playoff di qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League 2009/2010: fu la Dinamo Bucarest a realizzare l'impresa contro lo Slovan Liberec in circostanza rocambolesche. Il match disputato in Romania fu turbolento e condizionato dall'invasione di campo dei tifosi sullo 0-2 per la formazione ospite. La Federazione inflisse la sconfitta a tavolino per 0-3 ma al ritorno in Republica Ceca accadde l'incredibile. La Dinamo riuscì a pareggiare i conti trascinando la gara fino ai calci di rigore e conquistando la qualificazione.

Il crollo del titolo in Borsa

La doppietta di Cristiano Ronaldo (sublimata dalla terza rete segnata da Marcelo) ha avuto un effetto dirompente anche fuori dal campo considerato il crollo vertiginoso in Borsa a Piazza Affari. Il titolo della società torinese, che – a meno di imprese miracolose – verrà eliminata dalla Champions e perderà il tesoretto degli introiti, ha perso quasi il 5%, collocandosi intorno a 0,63 euro. Fu così anche il lunedì seguente la finale di Cardiff la Juventus perse addirittura l'11.6%.