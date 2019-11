Il Napoli deve necessariamente voltare pagina e cambiare registro rispetto alle tante incertezze del campionato. Al San Paolo questa sera gli azzurri si giocano una grossa fetta di qualificazione contro il Salisburgo per riuscire a strappare, tre anni dopo, il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Quali sono i risultati e le combinazioni? Basterà infatti una vittoria ai campani per cancellare i malumori di queste ore e superare un gruppo, quello E, se non difficile comunque piuttosto delicato. Ma anche con un pari, i partenopei potrebbero garantirsi una coda di calendario tranquilla vincendo una delle ultime due gare fra Liverpool e Genk. In caso di ko contro gli austriaci, invece, strada maggiormente in salita ma comunque percorribile con i napoletani in grado di passare eguagliando negli ultimi due turni gli stessi risultati del Salisburgo.

Classifica attuale del Gruppo E Napoli 7, Liverpool 6, Salisburgo 3, Genk 1.

Il Napoli passa agli ottavi con un successo sul Salisburgo

Semplice, facile e diretto: il Napoli passa il turno e archivia il girone E con un successo sul Salisburgo. Con i tre punti contro Haaland e soci, clienti di certo non facili, gli uomini di Ancelotti sarebbero già qualificati con un +6 sugli austriaci, battuti due volte, ed un gap importante dal Genk ultimo e, presumibilmente, sconfitto a Liverpool contro i Reds. Per un classifica non solo bellissima ma anche potenzialmente da primato col match di ‘Anfield’, tre settimane dopo, esiziale per la prima posizione che conduce ad un sorteggio, almeno in teoria, più agevole nel turno a eliminazione diretta.

I risultati del quarto turno

Napoli 10 Liverpool 9 Salisburgo 3 Genk 1

In caso di parità, azzurri vicini al pass

In caso di pareggio, il Napoli perderebbe con tutta probabilità il primo posto nel girone (ipotizzando il successo dei Reds coi belgi) ma non la possibilità di superare la prima fase con le ultime due gare, contro Liverpool e Genk: centottanta minuti per guadagnare quei 3 punti decisivi per il pass finale. Punti che ipoteticamente potrebbero arrivare nell’ultima sfida interna di Champions contro il Genk a inizio dicembre.

Liverpool 9 Napoli 8 Salisburgo 4 Genk 1

Con un ko tutto (o quasi) da rifare

Con una sconfitta, girone praticamente riaperto col Salisburgo a un punto dal Napoli che poi, il turno successivo, dovrà vedersela col Liverpool. Mentre gli austriaci saranno in Belgio ospiti del Genk a quota 1 punto in classifica. In sostanza, con un ko i ragazzi di Ancelotti potrebbero compromettere un girone, almeno finora, ben condotto cedendo, in caso di insuccesso in Inghilterra nella tana dei Reds, la seconda piazza alla formazione di Marsch. Con l’ultima giornata, come ultima chance per il Napoli che pur superando i belgi del Genk al ‘San Paolo' dovrebbe fare il tifo per il Liverpool che dovrebbe battere, o almeno bloccare sul pari, i biancorossi campioni d’Austria alla Red Bull Arena. In caso di arrivo a pari merito tutto sarà rimandato ai calcoli della complicata classifica avulsa.

