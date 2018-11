Sliding doors in Catalogna: l'infermeria del Barcellona è oramai una hall aeroportuale dove c'è chi va e chi viene, in continuazione. Per Valverde una maledizione che si ripete da inizio anno e che ha caratterizzato, in negativo, la stagione blaugrana fino a questo momento. Pochi errori in Europa, con la leadership nel proprio girone di Champions, troppi in Liga dove la capolista oggi è il Siviglia.

Una serie di infortuni più o meno gravi hanno condizionato il rendimento facendo perdere continuità a Leo Messi e compagni e anche adesso, alla vigilia del ritorno in Coppa contro il PSV, gara in cui si potrebbe staccare il tagliando per la seconda fase da primatista assoluta, la società catalana si ritrova in difficoltà.

Contro il PSV tanti infortunati

Dopo aver perso Rafinha per tutta la stagione, Valverde infatti, dovrà fare a meno anche di Luis Suarez, Arthur e Cillessen, non convocati per la trasferta di Eindhoven contro il Psv e che vanno ad aggiungersi all'ex interista, a Sergi Roberto, Samper e Vermaelen. Una vera e propria moria azulgrana che non dovrebbe comunque mettere a rischio la qualificazione anche se la gara presenterà a questo punto qualche insidia in più.

La via Crucis di Suarez

Per il ‘pistolero' è l'ennesima ricaduta visto che da più di un mese non trova pace né continuità in campo: è ancora alle prese con il ginocchio destro che non gli dà tregua. Adesso per Suarez sono previste almeno due settimane di stop per sottoporsi a un trattamento con cellule staminali. Poi, in base al nuovo responso medico, si vedranno i tempi di recupero.

Ok per Coutinho e Rakitic

C'è però anche qualche notizia positiva a Barcellona perché Valverde recupera altri due giocatori chiave per il proprio gioco: Coutinho e Rakitic. Il brasiliano aveva subito uno stiramento al bicipite femorale della gamba sinistra durante la partita di Champions League contro l’Inter e adesso sembra aver recuperato del tutto rimettendosi a disposizione. Il centrocampista croato si era fatto male con la sua Nazionale nella gara di Nations League contro la Spagna: anche per lui, la Champions può essere giocata.