Quali e quante partite delle squadre italiane, impegnate in Champions e in Europa League, sarà possibile vedere in chiaro e in diretta tv? Solo una, si tratta del match di andata a Zurigo che il Napoli di Ancelotti giocherà giovedì prossimo 14 febbraio (ore 21). A trasmettere l'incontro sarà il canale Tv8 (digitale terrestre di Sky) oltre al consueto appuntamento sulla piattaforma satellitare che detiene i diritti per entrambe le Coppe. Nulla da fare, invece, per i tifosi della Roma che martedì sera (ore 21) scende in campo contro il Porto per la prima sfida degli ottavi di finale: i 90 minuti dell'Olimpico saranno appannaggio solo degli abbonati che potranno seguire l'appuntamento anche online collegandosi alla piattaforma Sky Go per la diretta streaming.

Quale sarà la gara in onda in chiaro sulla Rai?

Come da accordi sanciti tra la Televisione di Stato e il network satellitare al mercoledì la Rai ha la possibilità di trasmettere in chiaro una delle gare in calendario anche nella fase a eliminazione diretta. In questo caso, non essendoci italiane in agenda, la scelta è caduta su un match altrettanto interessante: Ajax-Real Madrid in programma mercoledì 13 febbraio (sempre alle 21).

La Juventus in chiaro sulla Rai il 20 febbraio

Come da programma al momento del sorteggio, la squadra di Allegri è attesa dalla trasferta a Madrid contro l'Atletico. Al Wanda Metropolitano il primo atto della sfida che vedrà CR7 tornare nella capitale iberica da avversario. Si gioca alle 21 e il match verrà trasmesso in chiaro, oltre che su Sky, anche sulla Rai.

Dove vedere le altre italiane di Europa League?

Almeno per questa tornata dei sedicesimi di finale non ci sarà alcuna possibilità per i tifosi di vedere in chiaro (anche in diretta streaming) le sfide di Inter (contro Rapid Vienna) e Lazio (contro il Siviglia): sarà Sky Sport a mandare in onda entrambe gli eventi.