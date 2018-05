Philippe Coutinho lo scorso gennaio ha lasciato il Liverpool ed è passato al Barcellona. Il brasiliano in queste settimane ha visto perdere i suoi nuovi compagni di squadra contro la Roma in Champions e ha visto i suoi vecchi compagni eliminare la Roma e qualificarsi per la finale di Champions. Insomma non una prospettiva esaltante per l’ex interista che potrebbe trovarsi con molti rimpianti a fine mese, anche se con i catalani ha vinto la Liga e la Coppa del Re. Ma in realtà secondo le regole Uefa Coutinho è ancora un giocatore del Liverpool e, seppur platonicamente, potrebbe anche lui vincere la Champions, a distanza, il prossimo 26 maggio.

Doblete con il Barcellona e Champions virtuale

Coutinho è andato via nel mercato invernale e ha abbandonato Salah e compagni, che non hanno risentito troppo della sua mancanza, a dire il vero, ma ha la possibilità di vantarsi del titolo di Campione d’Europa perché secondo il regolamento vigente il giocatore fa parte ancora del Liverpool ed eventualmente sarebbe da considerarsi campione. Un titolo platonico, anche se Coutinho ha dato un discreto contributo nel playoff e nella fase a gironi. E la Champions sarebbe il terzo titolo stagionale per l’ex nerazzurro che ha conquistato Liga e Coppa del Re con il Barcellona.

Sogno Mondiale con il Brasile

Dovesse vincere il Liverpool la Champions, Coutinho in un modo curioso realizzerebbe il personale, e anomalo, triplete, che nelle ultimi stagioni è stato quasi un must, si ricordano quello dell’Inter, quelli del Barcellona e quello del Bayern. Ma a differenza dei calciatori che lo hanno realizzato tra il 2009 e il 2015 il brasiliano avrebbe la chance di realizzare un clamoroso ‘quadriplete’, perché Coutinho è uno dei titolari della nazionale di Tite, che secondo molti è la squadra favorita per vincere i Mondiali di Russia 2018.