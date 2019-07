Cesc Fabregas non potrà più recarsi agli allenamenti del Monaco in auto da solo, ma avrà sempre bisogno di un autista. Il motivo? La sospensione della patente comminata all'esperto centrocampista spagnolo, che è stato pizzicato alla guida della sua vettura ad una velocità superiore a quella consentita. A nulla sono servite le giustificazioni di Fabregas che si è poi scusato con i giudici che lo hanno appiedato per 6 mesi.

Cesc Fabregas punito per eccesso di velocità a Londra

È arrivato il verdetto del tribunale londinese nei confronti di Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo attualmente in forza al Monaco nel dicembre scorso è stato sorpreso mentre alla guida della sua auto viaggiava a 110 Km/h in una zona della capitale inglese con il limite fissato a 60. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, Fabregas, dopo il fatto si sarebbe giustificato davanti agli agenti dichiarando: "Non stavo andando così veloce".

Patente sospesa per 6 mesi e multa salata per Fabregas

A distanza di alcuni mesi è arrivato il verdetto del tribunale per Fabregas che per motivi di lavoro a Monaco non è riuscito ad essere presente. Mano pesante del giudice che ha sospeso per 6 mesi la patente dell'esperto calciatore, che come se non bastasse dovrà pagare una multa di 750 sterline (circa 840 euro). Fabregas ha incassato il provvedimento, dimostrandosi pentito per l'accaduto. Infatti il suo legale ha dichiarato che lo spagnolo "vorrebbe offrire le sue sincere scuse" per quanto successo e che è stato il risultato di una "distrazione momentanea". Fabregas che aveva solo 6 punti sulla patente, ora non potrà commettere più passi falsi, perché potrebbe rischiare di vedere anche raddoppiata la pena inflittagli. Chiuso il "contenzioso" londinese ora il classe 1987 potrà concentrarsi totalmente sul Monaco, nella speranza di una stagione positiva, dopo quelle altalenanti degli ultimi anni.