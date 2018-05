Un altro giovane talento del calcio italiano potrebbe emigrare. Alberto Cerri, bomber di proprietà della Juventus che quest’anno sta giocando con il Perugia, ha ricevute importanti offerte dall’estero e la sua prossima squadra potrebbe essere l’Eintracht Francoforte, club che avendo vinto la Coppa di Germania si è qualificata per l’Europa League.

L’offerta dell’Eintracht alla Juve per Cerri. Ampiamente in doppia cifra in Serie B Cerri è diventato un uomo mercato, dall’Italia qualcuno ha bussato alla porta dei bianconeri ma solo per un prestito. L’Utrecht, club olandese, e l’Eintracht invece seriamente pensano all’acquisto di Cerri. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il club rossonero sarebbe intenzionato a spendere 15 milioni di euro, bonus inclusi, per Cerri. La cifra è importante per il giocatore e soprattutto per la Juventus, che avendo preso il giocatore tre anni fa a costo zero in caso di cessione di Cerri effettuerebbe una plusvalenza strepitosa.

La carriera di Cerri. Cresciuto nelle giovanili del Parma l’attaccante ha bruciato le tappe, nel 2013 a sedici anni effettua il suo esordio in Serie A in un match con il Pescara, l’anno seguente gioca contro il Napoli. Nel 2014-2015 viene ceduto in prestito al Lanciano, dove si fa le ossa in prestito. Non torna alla base perché il Parma intanto è fallito, Cerri firma con la Juventus, ma in bianconero non gioca mai. Il baby bomber passa prima al Cagliari, con cui realizza 3 reti e conquista la promozione in Serie A, poi firma con la Spal, che sarà promossa ma a metà stagione lascia Semplici e passa al Pescara, con Zeman realizza i primi gol in Serie A. La scorsa estate è passato al Perugia, con cui ha realizzato 15 gol. L'attaccante nei playoff cercherà di rimpinguare il suo bottino prima di volare all’estero per una nuova avventura.