La partita del campionato femminile tra la Fiorentina Womens e la Pink Sport Time Bari dovrà essere rigiocata a causa di un errore tecnico. Per la squadra viola è un’autentica beffa perché il match lo aveva portato a casa e anche in modo netto, vincendo addirittura per 6 a 2. Ma il giudice sportivo ha deciso che le due compagini dovranno disputare di nuovo questo incontro.

Cosa è successo in Fiorentina-Pink Bari

Il 5 dicembre si è giocato un recupero del campionato femminile, sul punteggio di 1-1 è successo qualcosa di importante che ha portato all’annullamento della partita. All’inizio del secondo tempo l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Fiorentina: dal dischetto ci va Tatiana Bonetti che centra la traversa, quando il pallone ritorna in campo, senza che nessun’altra giocatrice abbia toccato il pallone insacca, è gol. Le polemiche non mancano. Le giocatrici della squadra viola dicono che il pallone è entrato subito, il pallone dopo essere finito sulla traversa sembrerebbe finito oltre la linea e in questo caso il tocco successivo della Bonetti sarebbe stato inutile. Versione opposta per le baresi, il pallone non era entrato e il tocco seguente era irregolare, dunque gol da non convalidare.

La decisione del Giudice Sportivo

La partita continua e finisce 6-2. Dopo il match l’arbitro capisce di aver sbagliato e scrive tutto nel referto.Il giudice sportivo dopo aver letto il referto ha deciso di annullare l’incontro e ha ordinato di ripeterlo a data da destinarsi, queste le motivazioni: