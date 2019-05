A volte i sogni si avverano, ma per farli avverare è meglio tenere gli occhi bene aperti e captare i "segni" che potrebbero realizzarli. È quello che è successo a Filippo, Valentino, Jacopo, Daniele e Vito, cinque tifosi che l'anno scorso hanno partecipato a #StarCasinòTiPortaAlloStadio, il contest promosso per i tifosi rossoneri da StarCasinò e da Serie A Operazione Nostalgia, una grande e numerosa community dedicata ai fan nostalgici del calcio degli anni Novanta.

Un'iniziativa nata nel 2018 per gioco

Tanti hanno raccolto la sfida e risposto alla domanda nata per gioco, postata sulla pagina Facebook della community: "Cosa saresti disposto a fare per vedere una partita allo stadio seduto vicino a una leggenda della tua squadra del cuore?". Più di tremila tifosi in sole 24 ore hanno risposto con i loro racconti di vita e di calcio, ma solo cinque, appunto, erano riusciti a spuntarla, guadagnando un viaggio verso Milano per assistere alla partita del Milan contro il Verona e incontrando miti come Daniele Massaro e Franco Baresi. L'emozione è stata così forte che quest'anno è partita la seconda edizione.

A San Siro per la seconda volta

L'edizione di quest'anno ha osato ancora di più. Questa volta sono stati cento i fortunati tifosi che hanno partecipato all'iniziativa di StarCasinò e che il 19 maggio a Milano hanno vissuto appieno il pre-match già fuori dai cancelli e hanno assistito a Milan – Frosinone in un'area allestita per l'occasione. Com’è avvenuta la selezione? Starcasinò ha affidato 100 biglietti a tre degli influencer più conosciuti e seguiti. Calciatori Brutti, alias Enrico Modica e Daniele Roselli, i due simpatici 23enni torinesi che hanno lasciato i campi da calcio per un infortunio e si sono dedicati anima e corpo al calcio vissuto tra spalti, social e "cose brutte", con una pagina Facebook che supera abbondantemente il milione e mezzo di like. Ludovica Pagani, l'influencer sportiva più sexy d'Italia e seguita su Instagram da quasi due milioni di follower, e uno dei tifosi e youtuber più seguiti del Milan, il Ras della Fossa, ovvero Sasha Liguori. Ogni influencer ha comunicato questa iniziativa ai propri follower con un post ingaggiante sui canali social: “Fai una IG story e dimmi perché vorresti venire allo stadio con me. Guarderò tutte le stories e sceglierò tra quelle più belle per decidere chi vivrà questa esperienza con me”. Entusiastica e immediata è stata la risposta dei tifosi che hanno realizzato le Instagram Story. Difficile scegliere solo 100 testimoni di questa iniziativa, ma ce l'hanno fatta. Ed ecco alcuni momenti di questa "storia" incredibile.

Articolo sponsorizzato