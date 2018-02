Dare continuità all’ultima vittoria esterna contro l’Hellas Verona e ricominciare a macinare punti visto anche il ritorno del Milan e la vittoria dell’Inter. L’obiettivo della Roma era chiaro: contro il Benevento bisognava vincere. La gara fra i giallorossi e i sanniti è terminata con il punteggio di 5-2 in favore della squadra di Di Francesco grazie ai gol di Fazio, Dzeko, doppio Under e Defrel. Il tecnico dei padroni di casa non ha esitato un attimo a rilanciare nuovamente dal primo minuto Diego Perotti che ha giocato come trequartista alle spalle dell’unica punta Dzeko con lo stesso ex Genoa, Under ed El Shaarawy alle sue spalle.

Nel Benevento ancora una volta fiducia a Venuti in difesa come terzino destro e con Sagna (nuovo acquisto) inizialmente in panchina. Davanti Guilherme come falso nove e con Djuriric, D’Alessandro e Brignola alle sue spalle. Un inizio importante, come era da pronostico, per la Roma che ha provato subito ad attaccare gli spazi sulle fasce per sorprendere i campani che però a sorpresa sono passati per primi in vantaggio con il gol di Guilherme. Nell’ultima gara di questa 24esima giornata di Serie A, positiva la prova di Cengiz Under, uno dei migliori in campo, così come Kolarov, sempre pronto in campo. Malissimo invece Letizia, peggiore assoluto, ma non è il solo. Vediamo allora i top e i flop di questo Roma-Benevento.

I migliori nel match dell’Olimpico.

Under: doppietta e assist per Dzeko.

Che Di Francesco abbia trovato la soluzione ai suoi problemi? Chi lo sa, magari però la Roma vista nelle ultime due uscite contro Verona e Benevento, con Cengiz Under in campo, è sembrata molto più rapida grazie alla velocità del turco che spesso, come accaduto contro i sanniti, è riuscito ad anticipare ogni giocata, sorprendendo il povero Letizia che tra la prima e la seconda frazione, è stato a dir poco preso di mira. Per lui un assist bellissimo per la testa di Dzeko che, paradossalmente, dopo l’uscita di El Shaarawy, con Perotti e il turco alle sue spalle, è sembrato nuovamente l’attaccante fantastico visto la stagione scorsa.

Prima il passaggio decisivo sulla testa del bosniaco per il gol del 2-1 e poi il tris realizzato proprio da Under, su assistenza di Perotti, hanno fatto realizzare al ‘Dybala turco’ il secondo gol consecutivo dopo la sua prima rete stagionale di 7 giorni fa contro il Verona in trasferta.

Lui e Dzeko insieme si intendono a meraviglia e lo dimostra anche la libertà con cui ha realizzato il gol del 4-1 con un sinistro a giro davvero pazzesco. Fenomenale.

in foto: La gara di Cengiz Under (SofaScore)

Guilherme e Brignola unici a salvarsi.

Ha avuto il merito di essersi impegnato e aver realizzato un gol impronosticabile per il Benevento. Già, perchè la rete dell’iniziale vantaggio dei sanniti, è arrivata per merito di Guilherme, autore del quarto gol in assoluto in trasferta in Serie A della squadra di De Zerbi. Ma oltre a questo dato statistico, comunque importante, il brasiliano è stato sicuramente uno dei più brillanti all’Olimpico tra le fila degli ospiti con questi movimenti rapidi, giocate veloci e intelligenza nel riuscire sempre ad aggirare la difesa della Roma scaricando sempre benissimo, sugli esterni, a Djuricic e D’Alessandro con il supporto prezioso di Brignola.

Il gol è un mix di pura tecnica individuale e precisione con quel mancino che si è riuscito ad insaccare incredibilmente alle spalle di Alisson. A livello tattico De Zerbi, quando ha deciso di affidargli il ruolo di falso nove, ha praticamente dato un segnale importante alla gara, ovvero non dare punti di riferimento agli avversari. Gara davvero molto positiva per il brasiliano. Molto bene nel Benevento anche la prestazione di Brignola che ha contribuito, insieme al brasiliano, a far sognare per un attimo i tifosi sanniti di poter fare risultato all’Olimpico. Molto positivo anche lui che ha avuto, giustamente, la gioia di poter segnare il gol del 4-2 su assist proprio di Guilherme.

Kolarov è uno dei pochi a brillare nella Roma.

Sulla fascia sinistra fa sempre un gran lavoro di fisico, tecnica e velocità. Aleksander Kolarov è stato sicuramente un altro dei calciatori positivi tra le fila della Roma che ha sempre fatto finire le azioni costruite dal centrocampo lungo l’out mancino occupato dal bosniaco sempre pronto a servire, con un cross, il connazionale Dzeko. Una soluzione che ha portato ad un assist per l’ex Lazio che da calcio piazzato ha sfoderato il passaggio decisivo per il gol del momentaneo pareggio di Fazio nella prima frazione.

Un pallone penneallato sulla testa dell’argentino che doveva soltanto appoggiarla in rete. Qualche volta fa anche di più dal punto di vista delle giocate proprio perchè costretto a causa dell’eccessiva superficialità dei compagni che non sempre hanno seguito i suoi movimenti. Uno dei pochi uomini positivi per la Roma contro il Benevento in una prima frazione da incubo per i padroni di casa.

I flop di questo Roma-Benevento.

D’Alessandro troppo frenetico nelle giocate.

De Zerbi l’ha sostituito subito dopo aver subito il gol da Dzeko. In effetti l’ex Atalanta non aveva neanche giocato male ma De Zerbi ormai non aveva più bisogno di un calciatore come lui che, anzi, si è visto sempre chiuso da un muro chiamato Kolarov che gli ha limitato ogni giocata.

in foto: La prestazione altalenante di D’Alessandro (SofaScore)

La sua partita all’Olimpico, lo diciamo, non è stata brutta, ma purtroppo, nonostante tanta buona volontà, spesso è sembrato voler far più del necessario, quasi come se volesse dimostrare qualcosa, incaponendosi in eccessivi dribbling e troppo tempo palla al piede. Un aspetto che inevitabilmente rallentava l’azione della squadra di De Zerbi, amante del gioco rapido e che quindi ha deciso poi di sostituirlo per cercare di ottenere qualcosa in più rispetto allo stesso D’Alessandro.

Sostituito El Shaarawy e la Roma va in gol.

L’attacco della Roma non ha brillato per tutto il primo tempo, anzi, a tratti è stato addirittura inesistente vista la difficoltà di Perotti, Dzeko e dello stesso El Shaarawy, di essere decisivo contro la difesa dei sanniti posizionata bene e schierata al meglio da De Zerbi. Il ‘Faraone’ non è mai riuscito ad essere pericoloso dalle parti di Puggioni salvo per una sola occasione avuta nella prima frazione dove ha provato a calciare da posizione defilata lanciato al meglio da Gerson.

Il suo rendimento altalenante ha sempre influito sulla crescita della carriera di questo calciatore che a tratti sembra essere davvero fenomenale e a tratti assolutamente invisibile, proprio come accaduto contro i campani. E proprio quando esce dal campo l’ex Milan, la Roma trova due gol che gli consentono di vincere una gara inizialmente difficile.

Letizia con il ‘mal di Under’.

Il turco ha realizzato una doppietta pazzesca contro il Benevento riuscendo a fare praticamente ciò che vuole sulla fascia destra della Roma, quella difesa da Gaetano Letizia tra le fila dei sanniti. Per lui una partita davvero da dimenticare subito vista la difficoltà nel riuscire a contenere le incredibili sortite offensive del giovane turco che ha fatto davvero imbambolare l’esterno basso campano.

in foto: La brutta partita di Letizia (SofaScore)

De Zerbi l’ha dovuto richiamare in panchina nella seconda frazione sostituendolo con l’esperto Sagna, all’esordio stagionale in Serie A con la maglia dei campani per l’ex Arsenal e Manchester City.