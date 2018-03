Il Paris Saint Germain potrebbe essere quasi all’anno zero. L’eliminazione subita negli ottavi di finale di Champions League avrà delle ripercussioni notevoli. Emery andrà via, Neymar, fermo ai box, non sembra abbia tanta voglia di rimanere. E potrebbe salutare pure Edinson Cavani che, anche se ha arricchito la sua bacheca, sembra voglia lasciare la Ligue 1 e il Paris, forse anche perché è stufo di essere sempre la spalla di lusso, prima lo era di Ibra e ora lo è di Neymar. Lui sembra sognare il ritorno in Italia, la Premier lo tiene d’occhio. L’unica certezza è che Cavani costa tanto e guadagna molto.

Cavani vuole lasciare il PSG

Cavani sembra aver deciso: a fine stagione lascerà il Paris Saint Germain. Il ‘Matador’ vuole essere nuovamente protagonista assoluto, vuole farlo in una squadra nuova, magari con un pedigree migliore rispetto a quella francese, e vuole provare a vincere la Champions League.Il presidente Al Khelaifi non vuole perdere Cavani, che è diventato anche il miglior bomber all time del club, ma sa che sarebbe inutile trattenere un giocatore scontento. ‘Le Parisien’ sostiene che il giocatore a qualche amico fidato avrebbe detto di voler lasciare Parigi, perché lì non sente più a casa.

Quanto costa Cavani

Via dal Paris, via dalla Ligue 1. Cavani è pronto a immergersi in una nuova avventura. Non sarà facile ricollocarsi. Perché l’uruguagio viene valutato 60 milioni di euro, una cifra molto alta per tutte le società di Serie A, ma non per quelle di Premier League. All’acquisto va aggiunto l’ingaggio e Cavani, che è in lotta per la Scarpa d’Oro, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, guadagna 18 milioni di euro lordi l’anno, che netti sono 10 milioni. Insomma uno stipendio altissimo, che il giocatore non pare disposto a ridursi.

Juve e Milan pensano al Matador

Juventus e Milan tengono d’occhio la situazione, difficile possa esserci un ritorno di fiamma del Napoli, anche se lui qualche segnale lo ha mandato. I bianconeri già un paio d’anni fa hanno pensato a Cavani, ma quell’ingaggio è elevatissimo. Il Milan senza Champions non può invece nemmeno sognare di prenderlo.

Quanto conviene puntare su Cavani

Cavani ha da poco compiuto trentuno anni, è in grande forma, ma pretende un contratto di quattro anni e a cifre enormi, e non costa poco. Dunque chi lo vuole dovrà pensare pure a questo. Perché se sul valore tecnico del ‘Matador’ non si discute, e non si può farlo, solo in Champions tra Napoli e Psg ha realizzato 46 gol in 71 partite. Ma un lungo e ricco contratto potrebbe far desistere almeno le società italiane.