Neymar per Rabiot: cross al centro, deviazione in rete di Cavani e PSG in vantaggio sul Montpellier. Non è un tocco come tanti quello del Matador che con questo goal è diventato il miglior marcatore della storia del Paris Saint-Germain.

L'attaccante uruguagio ha scritto una pagina importantissima per il club parigino prendendosi la corona di miglior bomber della squadra che fino a oggi era sulla testa di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si era fermato a 156 reti ma l'ex Napoli si è confermato un attaccante implacabile ed in grado di segnare in qualsiasi modo.

Cavani supera Ibra: è miglior marcatore della storia del PSG.

Come già anticipato, Cavani ha superato il record di Ibrahimovic ma non si tratta degli unici grandi bomber della storia del PSG: sul gradino più basso del podio c'è il portoghese Pauleta a quota 109 mentre ai piedi dei migliori ci sono calciatori del calibro di Rocheteau (100) Dahleb (98) e M'Pelè (95). Per l'attaccante uruguaiano si tratta del goal numero 27 in questa stagione in 31 presenze: numeri davvero incredibili se pensiamo che Edinson gioca accanto a calciatori come Kylian Mbappè e Neymar e non sembra risentire per niente della loro presenza.

Neymar mette al sicuro il risultato. Di Maria per il poker.

Prima dell'intervallo Neymar ha messo al sicuro il risultato su calcio di rigore: il brasiliano si è presentato sul dischetto e ha spiazzato in maniera netta Laconmte. Altra statistica interessante: quella del numero 10 del PSG e della Seleçao è la rete numero 2000 al Parco dei Prinicipi da parte della squadra parigina.

Nella ripresa un'altra rete di Neymar nel finale, su assist di Cavani, e una di Angel Di Maria, che ha calciato di prima un cross tagliente dalla destra di Meunir. Nonostante le polemiche intorno alla gestione della squadra o delle presunte inimicizie nello spogliatoio il PSG continua a correre come un treno in vetta alla Ligue 1.