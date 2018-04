Il Paris Saint-Germain ha battuto il Monaco per 3 a 0 e ha conquistato per la quinta volta consecutiva la Coupe de la Ligue. A decidere la sfida ci hanno pensato Edinson Cavani e Angel Di Maria che ciò nella prima frazione hanno messo il risultato al sicuro. Emery deve ancor fare a meno di Neymar ma ha una rosa talmente importante che il suo tridente composto dal centravanti uruguagio, dal Fideo e da Kylian Mbappé, votato come "man of the match" della finale. È stato rispettato un minuto di raccoglimento in memoria del tenente colonnello Arnaud Beltrame e delle vittime degli attacchi di Trèbes e Carcassonne.

I parigini trovano subito il vantaggio con Edinson Cavani che ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo su Mbappé di Glik, ex Torino, che lo ha steso mentre lo stava superando in dribbling. La squadra che si sta avviando a vincere la Ligue 1 ha trovato il raddoppio con Angel Di Maria al minuto 21: l'argentino ha raccolto un lancio lunghissimo dalla destra e ha battuto Subasic con un tiro forte sul primo palo. Dopo nemmeno un quarto del tempo la sfida è già indirizzata.

Il Monaco ha provato a scuotersi e a mettere paura a Kevin Trapp ma non sono stati tanti i tentativi precisi: le uniche vere spie di pericolo per la difesa del PSG si fanno notare quando Radamel Falcao ha toccato la palla dell'1-2 in rete ma l'arbitro grazie al VAR ha annullato per un giusto fuorigioco e quando Joao Moutinho ha colpito la traversa con un bel tiro a giro dal limite. Al minuto 85′ è arrivata la terza segnatura per la squadra di Unai Emery con il Matador Cavani che ha raccolto un invito di Mbappé e ha battuto con un tiro dai 16 metri Subasic sulla sua destra.

Si tratta dell'ottava affermazione per il Paris Saint-Germain nella Coupe de la Ligue ma il dato che risalta di più nella serata di Bordeaux è il trofeo numero 37 per Dani Alves, che dal triplice fischio dell'arbitro Turpin è diventato il calciatore che ha vinto più titoli nella storia.