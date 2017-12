Le voci su un suo possibile addio alla Francia, e di conseguenza anche quelle relative ai presunti mal di pancia legati alla convivenza con Neymar fanno ormai parte del passato. Edinson Cavani non ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, ma si dice addirittura pronto a chiudere la sua carriera sotto la Tour Eiffel. Una dichiarazione d'amore per i Bleus vera e propria quella del Matador, che dal 2013 indossa la casacca dei Bleus.

Cavani vuole chiudere la carriera al Paris Saint Germain.

Non ha dubbi dunque sul suo futuro Edinson Cavani. Il centravanti classe 1987 vuole onorare il contratto con il Psg fino al 2020, e magari chissà prolungare, per quello che sarebbe un vincolo "a vita". In un'intervista al Daily Telegraph, il bomber uruguaiano senza troppi giri di parole ha dichiarato di voler "chiudere la carriera al Psg", cullando il sogno di "vincere la Champions League". Dopo i tanti titoli in patria dunque Cavani, sogna un grande premio internazionale, anche alla luce degli innesti di Neymar e Mbappé, che con l'ex Napoli compongono un tridente eccezionale.

Il Matador spegne le voci di calciomercato.

Niente addio, e niente possibile ritorno al Napoli per il centravanti che spesso nelle ultime sessioni di mercato è stato accostato a diversi club. Il suo futuro è ancora in Blues, e la volontà del club è quella di non privarsi di un ragazzo che in questa stagione ha già segnato 25 gol in 26 partite. Numeri dunque impressionati per il centravanti che è felicissimo, anche in virtù del suo ricchissimo ingaggio da circa 10 milioni di euro.

Il segreto di Cavani, e la passione per la pesca.

E al tabloid inglese, Cavani si è anche soffermato sulle sue passioni extra-calcio, e in particolare sul come si rilassa nel tempo libero. Il segreto del centravanti è la pesca: "Mi aiuta molto come calciatore, perche' bisogna attendere il momento giusto per attaccare, per prendere il pesce. Quello che deve fare un attaccante, aspettare il momento giusto. Bisogna essere pazienti e fare attenzione a tanti dettagli. E agire. Come nel calcio".