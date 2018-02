Approfittando del turno di FA Cup e della pausa della Premier League, Edinson Cavani, con la doppietta realizzata contro lo Strasburgo, ha agganciato in testa nella classifica della Scarpa d’Oro Harry Kane. Sul podio anche Salah. Nella top ten ci sono sempre Mano Icardi e Ciro Immobile, che ha la possibilità di avvicinarsi alla vetta dovendo giocare il match tra Lazio-Verona.

Kane, Cavani e Salah sul podio

Kane, a segno contro il Rochdale in Coppa, e Cavani sono al comando della classifica della Scarpa d’Oro. Entrambi hanno realizzato 23 gol e hanno 46 punti a testa. Seguono a ruota altri due protagonisti della Premier League: Salah (22 gol, 44 punti) e Aguero (21 gol, 42 punti). Quinto posto pari merito per quattro bomber: Ciro Immobile della Lazio, Lewandowski del Bayern Monaco e due dei giocatori più forti al mondo Leo Messi e Neymar (20 gol, 40 punti).

Quagliarella a un passo dalla top ten

Chiudono la top ten l’attaccante del Benfica Jonas, che paga il coefficiente minore del campionato portoghese perché tra i primi quindici è quello che ha segnato più gol, e Icardi, che ha saltato le ultime partite e non segna da un po’. Undicesima posizione per Fabio Quagliarella, che è in buonissima compagnia. Hanno realizzato 17 reti come il bomber della Sampdoria Falcao e Suarez. Alle loro spalle Fekir del Lione.

La classifica della Scarpa d’Oro

Kane (Tottenham, 23 gol, 46 punti), Cavani (Paris Saint Germain, 23 gol, 46 punti), Salah (Liverpool, 22 gol, 44 punti), Aguero (Manchester City, 21 gol, 42 punti), Immobile (Lazio, 20 gol, 40 punti), Messi (Barcellona, 20 gol, 40 punti), Lewandowski (Bayern Monaco, 20 gol, 40 punti), Neymar (Paris Saint Germain, 20 gol, 40 punti), Jonas (Benfica, 25 gol, 37,5 punti), Icardi (Inter, 18 gol, 36 punti), Falcao (Monaco, 17 gol, 34 punti), Quagliarella (Sampdoria, 17 gol, 34 punti), Suarez (Barcellona, 17 gol, 34 gol), Fekir (Lione, 16 gol, 32 punti).