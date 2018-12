Arrivano delle brutte notizie dalla Sicilia: una testa mozzata di maiale travisata con una parrucca bionda e un paio di occhiali è stata trovata questa mattina al centro del campo dello stadio Angelo Massimino con un biglietto di insulti all'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco. La scoperta è stata fatta dai giardinieri comunali, che dovevano curare il fondo dell'impianto: sono intervenuti sul posto gli agenti della Digos della Questura, che hanno sequestrato la testa mozzata di maiale e avviato le indagini, e sull'accaduto ha aperto un inchiesta la procura di Catania. La polizia non potrà utilizzare le immagini del sistema di sorveglianza video dell'impianto che viene attivato soltanto prima, durante e dopo le partite della squadra siciliana.

Intanto l'ad del Catania, Pietro Lo Monaco, alla vigilia del match interno con la Virtus Francavilla ha spiegato ai microfoni di Itasportpress.it i motivi di questo momento difficile :

Non stiamo giocando bene, e a Bisceglie siamo stati inconcludenti. Le critiche è giusto che ci siano per quello che abbiamo fatto nelle ultime gare. Il Catania non può assolutamente fare queste figuracce contro una squadra come il Bisceglie che non ha mai superato la nostra metà campo. Perdere così è una cosa gravissima, anche perchè continuo a ribadire che il Catania è una squadra forte. A detta di tutti, i nostri sono calciatori di categoria superiore, ma qualcosa non va per il verso giusto. Ritengo sia impossibile che caratterialmente diamo queste risposte. Non è un problema tattico assolutamente visto che ci siamo fatti gol da soli a Bisceglie. Quando si sbaglia, le responsabilità sono di tutti e non solo dell’allenatore. Sottil ha le stesse colpe dei calciatori e molti di loro non stanno onorando la maglia. Adesso devono venirne fuori subito, a partire da domani.