Piangiamo i nostri morti. Sentiamo lo stesso dolore. Noi siamo la Sicilia… Palermo rialzati.

Uno striscione toccante e significativo è apparso ieri sera nella curva Nord dello stadio Angelo Massimino di Catania, vero e propria anima del tifo organizzato della città ai piedi dell'Etna. Questo messaggio di solidarietà per le vittime del maltempo in Sicilia ha scalfito, almeno per un po', la grande rivalità che c'è con l'altra grande squadra isolana, ovvero il Palermo. Tutto questo è accaduto nella serata di ieri durante il derby di Serie C tra i padroni di casa e il Siracusa e in ogni settore dello stadio Angelo Massimino sono comparsi striscioni di cordoglio in ricordo delle vittime di Casteldaccia con un lunghissimo silenzio – durato dieci minuti, spezzato – chiuso da un applauso assai sentito. Oltre al cuore caldo del tifo catanese anche la curva Sud ("Essere umani alla base dei nostri ideali, vicini alle vittime siciliane") e la tribuna B ("Vicini alla famiglia di Casteldaccia") hanno esposto striscioni di solidarietà per le comunità palermitane colpite dal maltempo.

Le tragiche morti hanno fatto messo da parte anni di scontri durissimi tra le due tifoserie che non si sono verificati solo sugli spalti: una delle tante volte che le fazioni sono venute a contatto è rimasta nella storia del calcio italiano e tutti, certamente, ricorderanno i fatti culminati con la morte dell'ispettore capo Filippo Raciti, il 2 febbraio del 2007, mentre le forze dell'ordine cercavano di evitare che entrassero in contatto le due fazioni fuori dallo stadio.

Il risultato del match

La gara, valida per il campionato di Serie C, è terminata sul risultato di 2-1 per la squadra di Sottil grazie alle reti di Marotta e Biagianti. Per il Siracusa ha segnato Lele Catania ma la sua rete non è bastata per portare via un punto dal Massimino.