Non è bastato chiedere scusa ai tifosi e alla città e vergognarsi pubblicamente per il pesantissimo 5-0 incassato a Monopoli nella 25a giornata del girone C del campionato di Lega Pro. Cristiano Lucarelli è stato esonerato dalla dirigenza del Catania. A poche ore dall'inaspettato tracollo in terra pugliese, la dirigenza degli etnei ha dunque deciso di rimuovere dall'incarico l'ex attaccante, nonostante il secondo posto in classifica.

Monopoli-Catania 5-0, Lucarelli esonerato paga per tutti.

Impossibile digerire il 5-0 incassato dal Catania in casa del Monopoli. La seconda della classe ha sfoderato una prestazione a dir poco sotto tono, con i pugliesi che hanno dominato la gara calando addirittura il pokerissimo. Una clamorosa occasione persa dalla formazione siciliana che con una vittoria avrebbe potuto accorciare le distanze dalla capolista Lecce che, pareggiando contro la Sicula Leonzio, ha allungato a più 7 sulla strada che porta alla promozione diretta in B. Ecco allora che i vertici catanesi hanno deciso di esonerare Lucarelli, con la speranza di dare la classica svolta in vista del finale di stagione ed evitare contraccolpi.

Squadra in ritiro, la vergogna di Lucarelli.

Al termine della gara, Lucarelli si è avvicinato al settore occupato dai tifosi ospiti per poi chiedere scusa nell'immediato post partita in conferenza stampa: "Voglio chiedere scusa a tutti, mi presento qui con la faccia rossa dalla vergogna. E’ una giornata storica in negativo, per questo, come ho già detto, voglio scusarmi con tutti: con i tifosi, con la città e con la società. In 36 anni di carriera non ho mai provato una vergogna del genere. Abbiamo immediatamente preso dei provvedimenti e abbiamo deciso di sospendere tutti i permessi e di andare in ritiro. In questi momenti difficili ci mettiamo la faccia, ma vogliamo continuare ad essere un gruppo unito. Questa giornata non la dimenticherò mai, questa è una macchia indelebile nella mia carriera. Mi scuso ancora, con tutti"

Lo Monaco incredulo per il flop di Monopoli.

Quasi incredulo per l'esito della partita l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco. Quest'ultimo non ha usato troppi giri di parole: "Dal punto di vista tecnico si può parlare di una delle pagine più nere della storia del Catania in tanti anni raramente ho visto qualcosa di simile. Una prova del genere è inspiegabile e non ha alcuna giustificazione. In questo modo si disonora la maglia del Catania e questo non posso permetterlo a nessuno. Questa partita non può essere etichettata come un episodio, deve far riflettere. Questa è una vergogna incontentabile. Il Catania, cha ha l’organico più forte del campionato, è uscito dal campo tra gli ‘olè' dei tifosi del Monopoli. La squadra ha letteralmente consegnato la partita agli avversari. Nessuno, dal primo all’ultimo, può permettersi di giocare con la pelle del Catania. E quindi adesso vanno tutti in ritiro a spese loro".