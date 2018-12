Un Antonio Cassano a 360 gradi sul mondo del calcio e sulle sue contraddizioni. Perché Fantantonio va controcorrente e spinge sull'acceleratore quando parla dei temi più caldi del momento: dall'utilizzo controverso del VAR e delle polemiche nate dalla presenza di Mauro Icardi al Superclasico a Madrid, a poche ore dalla sconfitta della Juventus e a ridosso della partita più importante dell'anno, contro il PSV in Champions League.

Non solo. Perchè nella trasmissione di ‘Tiki Taka‘, Cassano ha voluto dire la propria senza veli anche sull'andamento dell'attuale campionato, dominato in lungo e in largo da una Juventus che in carriera il talento di Bari Vecchia ha sempre osteggiato. Senza dimenticare la parentesi del mercato, di chi è arrivato e di chi sarebbe potuto arrivare, come Ibrahimovic.

Fiducia nel Barça, club serio. Ovviamente il piatto forte è l'Inter, la squadra del cuore, tormentata dalle delusioni in campionato per la sconfitta contro la Juventus e in attesa di conoscere il proprio destino europeo nella sfida di Champions League contro il PSV. "Spero l'Inter possa farcela, ma il problema è che se non segna Icardi qui nessuno segna. Nemmeno Lautaro perché negli schemi di Spalletti la squadra gioca solo con una punta. Paura del Barcellona che non vinca contro il Tottenham: sono convinto che faccia la propria gara, le grandi squadre non sanno cosa sia un inciucio".

Icardi il Superclasico e i gol. Poi, ancora su Icardi, al centro delle polemiche per la sua presenza al Superclasico tra River e Boca al Bernabeu: "Tutte stronzate, lui può fare quello che vuole. Era con la famiglia che problemi ci sono? Io a 20 anni mollavo i ritiri e me ne andavo per i fatti miei. Poi la domenica segnavo due gol. Auguro a Icardi di segnare contro il PSV perché il tifoso ha la mente corta: dimentica tutto davanti ad una vittoria".

Juventus, corsa a parte. Vittoria che ultimamente fa rima con Juventus e Cassano – che con il club bianconero non ha mai avuto feeling – lo sa: "E' tutto merito di Allegri che ha costruito il suo modo di allenare da lontano. Oggi la Juventus fa un campionato a parte, a livello internazionale non ha nulla da invidiare né al Barcellona né al Real Madrid".

Il Var, Ibra e il Pipita. Infine il VAR e i campioni che servono al nostro campionato: "Sono espressamente contro la moviola in campo, difendo il diritto dello sbaglio arbitrale: gli arbitri dovrebbero poter commettere errori, in buona fede. Ibrahimovic? Per me potrebbe ancora arrivare, a questo Milan serve: Higuain è triste e troppo solo".