Fermo da diversi mesi e con già 35 primavere sulle spalle, Antonio Cassano non vuole arrendersi. Anzi, vuol tornare in campo e dimostrare di non essere un giocatore finito. Dopo la telenovela con la Sampdoria, che lo ha portato a rescindere il suo contratto con il presidente Massimo Ferrero, l'ex "Pibe di Bari" ha rilasciato una breve intervista al quotidiano ligure "Il Secolo XIX" nella quale ha confermato di essere pronto a scendere nuovamente sul terreno di gioco.

"Mi sono sempre allenato, non mi sento un ex – ha dichiarato Cassano – Sono pronto a tornare in presenza di un progetto serio. Peso 85 chili, come quando giocavo nella Sampdoria. Per me è l’ultima sfida, sono convinto di poterla vincere. Non ho mai avuto un infortunio importante in carriera e posso dare ancora tanto al calcio".

Il progetto di Antonio.

Finito nel "tritacarne" delle trattative estive, ma mai senza una vera e grande opportunità di firmare un contratto dopo la parentesi lampo a Verona, Antonio Cassano rimane alla finestra in attesa che passi l'ultimo treno da prendere al volo. Nei mesi scorsi il barese ha ricevuto qualche chiamata dall’estero (Francia, Belgio, Cina), ma non le ha mai prese in considerazione poiché vorrebbe rimanere in Italia, e possibilmente vicino a Genova dove risiede con la famiglia.

Qualche "flirt" con società italiane, a dire la verità, c'è già stato. Virtus Entella, Parma, Spal, Sassuolo e Benevento gli hanno più volte mandato messaggi d'amore, nonostante l'ultima sua partita risalga all'8 maggio del 2016. L'Hellas Verona gli aveva lanciato un salvagente, che però lui ha quasi subito rifiutato. "Voglio un bel progetto", va ripetendo l'ex attaccante di Bari. La sua speranza, e quella di molti tifosi in astinenza delle sue famose "cassanate", è che possa arrivare in questi primi mesi del 2018.