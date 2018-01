Antonio Cassano attualmente è senza squadra, ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Il giocatore pugliese dice di essere in grande forma, di avere lo stesso peso forma di quando fu convocato per i Mondiali del Brasile: “Sono un calciatore, mi alleno ogni giorno, ma non ho richieste soddisfacenti. Tutti pensano che abbia smesso, ma non è vero. Pancia non ne ho, peso 85 chili come quando sono andato in Brasile ai Mondiali”.

Non andrò all’estero, voglio la Serie A.

Di sicuro aspetta una chiamata di Serie A Antonio Cassano, che non vuole provare un’esperienza all’estero come hanno fatto grandi campioni come Del Piero o Pirlo

Non giocherò in USA o in India. Parliamo di un’esperienza o di una perdita di tempo? In certi campionati si smette di giocare perché non sono competitivi e io per come sono fatto verrei via dopo due giorni. In Serie A posso fare la differenza.

Totti non doveva ritirarsi.

Con Totti ha vissuto fasi di rapporto molto alterne. Ora è tornato l’idillio. Per lui l’ex 10 giallorosso non avrebbe dovuto ritirarsi e tutt’ora lo vedrebbe meglio rispetto a Schick come prima alternativa a Dzeko

Totti ha sbagliato a smettere. Di fronte alle prime difficoltà di Dzeko più che Schick avrei messo dentro Francesco. Dirigente? Mi sembra triste, uno che non c’entra niente con quel ruolo, ma sono sicuro che diventerà bravo.

Juve Campione d’Italia.

Non ha alcun dubbio sull’esito del campionato Cassano. Il trentacinquenne giocatore prevede un facile successo della Juventus, che in panchina ha il miglior allenatore di tutti

Lo scudetto lo vince la Juve. Facile, è di un altro livelli e in panchina c’è uno troppo più forte degli altri. Allegri è un tipo di persona che non si vende: dimostra il suo valore sul campo, gli altri fanno interviste organizzate. Ma chi porta a casa i punti e gli scudetti è lui.

Dybala non è un campione.

Non ha una grande stima di Dybala l’ex interista, che con ironia lo punge nuovamente e aggiunge che in Serie A ci sono solo tre campioni, e tra quelli l’argentino non c’è: “Dybala è forte, ma non è un campione. Lo scorso anno fu paragonato a Messi e io ridevo….Higuain, Pjanic e Buffon sono gli unici tre campioni presenti in Serie A”.

Sarri è bravo, ma non è il top.

Sprezzante anche nei confronti di Sarri, che non è bravo come i migliori al mondo e da cui non avrebbe avuto molto piacere nel farsi allenare

Sarri fa giocare bene una squadra di ottimi giocatori, ma gestire i campioni e fare i risultati come fanno Allegri, Mourinho, Ancelotti, Capello e Guardiola è molto più complicato. Se mi piacerebbe essere allenato da lui? No.

Cassano vs Bonucci.

Oltre che per Dybala e Sarri, ci sono bordate anche per Leonardo Bonucci, che al Milan non sta vivendo la sua miglior annata

Bonucci è diventato forte perché aveva con lui due mostri come Barzagli e Chiellini, dietro SuperGigi e davanti Pirlo. La Juve per 80 minuti attacca, e lui a impostare è molto forte. Al Milan invece deve difendere uno contro uno, con tanto campo alle spalle ed è durissima.

Fine dell’amicizia con Balotelli.

Nell’Europeo del 2012, l’ultima volta che l’Italia volò in una grande manifestazione, Cassano formò un bel tandem con Balotelli. Oggi i due non sono più tanto amici e l’ex blucerchiato a proposito di Balotelli racconta un aneddoto