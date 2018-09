Antonio Cassano da due anni non gioca un match ufficiale, e mentre spera sempre di trovare un contratto sembra prepararsi a una nuova carriera, quella dirigenziale. L’ex giocatore di Sampdoria, Milan e Roma è stato ammesso al corso per direttore sportivo della FIGC. L’ex calciatore della nazionale è in buona compagnia perché sono stati ammessi anche il milanista Leonardo e il campione del mondo del 2006 Cristian Zaccardo.

Forse il tempo delle interviste in cui esalta la Juve e CR7 e in cui dice di essere pronto per una nuova avventura da calciatore potrebbe essere definitivamente finito. Cassano è stato ammesso al corso per direttore sportivo della Federazione. Il trentaseienne non ha sostenuto alcun esame per accedere al corso, ma è stato selezionato grazie al suo curriculum di calciatore, che parla da solo. Cassano ha giocato con Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma, ha vinto una Liga, uno scudetto (con il Milan) e due Supercoppe italiane, ha preso parte a un Mondiale e a tre Campionati Europei (secondo posto nel 2012).

Non è una sorpresa assoluta questa perché Cassano recentemente aveva detto di essere intrigato da un ruolo di collante tra squadra e dirigenza, e ora avrà la possibilità di studiare per ottenere un incarico di questo tipo. Anche se Cassano, per non smentirsi, ha commentato la notizia a suo modo: “Sono iscritto al corso, ma non credo di frequentarlo. Mi sento ancora un calciatore e aspetto la chiamata giusta”.

Cassano avrà dei compagni di corso molto noti, perché tra gli altri ci sono Leonardo, uomo mercato del Milan che deve saldare una mancanza del passato, Carlos Freitas, direttore sportivo della Fiorentina, ma anche alcuni ex calciatori di ottimo livello come l’ex portiere di Napoli e Roma Morgan De Sanctis, l’ex difensore del Milan Cristian Zaccardo, campione del mondo con l’Italia nel 2006, ma anche l’ex attaccante del Toro Rolando Bianchi e l’ex centrocampista dell’Atalanta Giulio Migliaccio.