Tra José Mourinho e Iker Casillas non corre buon sangue e quello che è successo ai tempi del Real Madrid probabilmente è ancora vivo nella memoria di entrambi. I due si attaccano a mezzo stampa e sui social network senza troppi timori, con pochi giri di parole e i toni sono sempre durissimi. Riavvolgiamo il nastro per dare un po' di contesto a chi non conosce i fatti: nel 2012 Casillas era portiere del Real Madrid ma entrò in polemica proprio con lo Special One, suo allenatore, e finì addirittura fuori squadra. Qualche anno più tardi il portiere spagnolo andò a giocare al Porto, dov'è tutt'ora, ma le frecciatine tra i due non sono mai terminate.

Secondo Mourinho sarebbe proprio ora che Casillas si ritirasse, all'anagrafe si contano 37 primavere, e lo stesso Special One lo ha dichiarato senza remore in un’intervista a Record: "Le parole di Iker sono tipiche di qualcuno che è alla fine della sua carriera". Queste parole non sono state prese bene adall’attuale portiere del Porto che, nonostante l'età e la quantità enorme di titoli collezionati in questi anni, non sembra avere nessuna intenzione di appendere i guanti al chiodo e attraverso il suo profilo ufficiali di Twitter ha indirizzato a Mourinho una belle stoccata, proprio poche ore dopo la sconfitta del suo United contro il Liverpool: "Secondo un quotidiano portoghese, qualcuno ha detto che un calciatore come me, di 37 anni, è sul finire della sua carriera. Sono completamente d'accordo! Ma la mia domanda è, per questo giornale: nel caso dei tecnici, in che momento si vede che non sono più in grado di gestire una squadra e di allenare?”. Insomma, se Mourinho chiama Casillas risponde a tono senza pensarci su due volte e, al momento, non sembra essere una soluzione a questo conflitto infuocato.