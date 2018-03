Ti spezzo in due. Anzi… ti spiezzo in due come disse Ivan Drago a Rocky sul ring. Casemiro, centrocampista del Real Madrid e della Seleçao, sfotte così il connazionale (ma rivale di club) Douglas Costa. Non fa male… dice l'ex Bayern che sorride di rimando a quell'ironia maliziosa. Insieme vestono la maglia verde-oro, insieme affronteranno l'avventura del Mondiale in Russia ma fino ad allora saranno l'uno di fronte all'altro, amici/nemici in una battaglia (sportiva) che si annuncia senza esclusione di colpi. Juventus e blancos andranno in campo il 3 aprile prossimo per i quarti di finale di Champions League (match trasmesso in diretta tv e in chiaro su Mediaset Venti): l'andata si gioca a Torino, il ritorno è in programma per l'11 aprile (sempre alle 20.45) al Santiago Bernabeu.

Due gare, 180 minuti (e forse anche di più) che possono cambiare il corso di una stagione: darle ulteriore slancio oppure ridimensionarla, soprattutto nel caso degli iberici che entro i confini della Liga sono ormai fuori dalla corsa al titolo, saldamente in pugno al Barcellona. E allora quel ‘ti spezzo in due' pronunciato da Casemiro in conferenza stampa, nel ritiro del Brasile, apre il fuoco della guerra delle parole che scandiscono l'avvicinamento progressivo al big match. Lo juventino sta al gioco e fa un po' come i pugili che al momento della pesa sulla bilancia, qualche giorno prima di salire sul ring si fissano negli occhi, digrignano i denti, fanno faccia a faccia e bofonchiano qualcosa muso a muso. Un po' per scena, un po' perché ci credono veramente.

Il siparietto inizia con la domanda (tendenziosa) di un giornalista a Casemiro. Un assist che che il calciatore del Real Madrid non si lascia sfuggire. "Siamo al 40° minuto del secondo tempo, Douglas Costa corre sulla fascia e tu sei l’ultimo difensore rimasto. Pensi al Mondiale e lo risparmi oppure cosa fai?". Replica immediata e nessun dubbio nella risposta: "Semplice, lo spezzo in due…". "Sempre che mi prendi", avrà pensato Douglas Costa, seduto a fianco, sorride e nasconde il viso tra le mani.