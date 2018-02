Il cartellino arancione e un'espulsione temporanea (un po' come accade nella pallanuoto). Una sanzione a metà strada tra l'ammonizione e il rosso che spedisce direttamente nello spogliatoio il calciatore indisciplinato. In Inghilterra – dove è già in uso nella serie minori – pensano di estenderla anche in Premier, è oggetto di discussione per contrastare il fenomeno dei simulatori: non solo i furbetti dell'area di rigore, quelli che appena vengono sfioranti crollano come se fossero stati colpiti duramente, ma anche quei calciatori che in altre zone del campo usano metodi poco corretti e atteggiamenti sleali nei confronti degli avversari, ingannando anche il direttore di gara. Nell'epoca del Var che ha già rivoluzionato il modo di arbitrare un match, dall'altra parte della Manica sono convinti che il temporary dismissal possa costituire un ottimo deterrente. A lanciare la proposta provocatoria – come raccontato dal tabloid The Sun – è l’ex centrocampista Joey Barton.

Se i giocatori vengono scoperti a simulare credo debbano ricevere un cartellino arancio – ha ammesso -. Una volta messi in panchina per una decina di minuti, creando così un danno alla squadra, sono sicuro che non commetteranno più lo stesso errore… Gli allenatori dovrebbero dire ‘Hai lasciato la squadra in inferiorità numerica’. Meglio questo provvedimenti che vale subito piuttosto che qualche giornata di squalifica per una simulazione come può accadere adesso.

Mertens ‘re dei simulatori' nella scorsa stagione.

Cosa accade in Italia, che ricadute avrebbe il cartellino arancione? Con l'ausilio della video-assistenza e dei collaboratori arbitrali, il numero degli episodi che ha visto protagonisti i furbetti della caduta facile è diminuito. La Serie A, però, in base a una recente classifica stilata da Squawka.com tenendo conto dei 5 maggiori campionati europei, detiene un triste primato dalla stagione 2014/2015 fino all'anno scorso (2017): eccezion fatta per Morata e Keita (ex di Juventus e Lazio), ben 3 calciatori occupano il podio. Chi sono? Mertens (Napoli), Berardi (Sassuolo), il ‘papu' Gomez (Atalanta): tutti rischierebbero il cartellino arancione.

La sceneggiata di Luis Suarez.

In Europa, invece, uno degli esempi più clamorosi fa riferimento a Luis Suarez nella rimonta storica del Barcellona contro il Paris Saint-Germain, quella del mortificante 6-1 che cancellò i sogni dei francesi in Champions: l'ex attaccante del Liverpool si lasciò cadere dopo un contatto leggero con Marquinhos e ottenendo così il calcio di rigore che avrebbe spalancato le porte dei quarti di finale ai catalani.