Moris Carrozzieri è stato un buonissimo difensore, nel suo passato c’è tanta Serie A con Atalanta, Sampdoria e Palermo. Ma agli onori delle cronache questo ex roccioso centrale recentemente è passato perché qualche tempo fa il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia, suo compagno ai tempi dell’Arezzo, lo accusò di nonnismo.

Queste le parole del nerazzurro: “Ai tempi dell’Arezzo avevo 17 anni e tre giocatori Mirko Conte, Abbruscato e Carrozzieri fecero del pesante nonnismo nei confronti dei più giovani”. Ora è arrivata la risposta dell’ex calciatore.

Carrozzieri risponde a Ranocchia.

In un’intervista rilasciata al sito gianlucadimarzio.com è arrivata la risposta di Carrozzieri, che nega ogni tipo di accusa. L’ex giocatore dice che ai tempi dell’Arezzo al massimo ha sfidato Ranocchia in qualche partita infrasettimanale e aggiunge che forse i veterani di quella squadra qualche dritta l’hanno data a Ranocchia, considerato che oggi è un giocatore dell’Inter

L’accusa di Ranocchia? Non è vero niente. Penso che io con lui non ci ho mai giocato, non so da dove possano essere uscite fuori le sue storie. Ho letto le sue parole e non mi spiego perché. Ci siamo allenai qualche volta assieme quando eravamo all’Arezzo, ma lui era negli Allievi. Più che altro mi ricordo di avergli dato dei consigli, se gioca nell’Inter forse i veterani di quella squadra gliel’hanno insegnata.

I giovani di oggi devono cambiare mentalità.

Oggi Carrozzieri ha lasciato il mondo del calcio e gestisce un ristorante pizzeria a San Benedetto del Tronto e da fuori non vede i giovani d’oggi con occhio positivo, per lui servirebbero più regole e maggiore sacrificio

I giovani di oggi li vedo male, non voglio essere qualunquista, ma molti di loro a 19-20 anni si sentono già arrivati e non accettano consigli da nessuno. Forse qualche regola in più non gli farebbe male. Provare cosa significa sacrificarsi veramente per questo sport gli aiuterebbe a capire che non tutto gli è dovuto.

Gli anni d’oro con il Palermo.

Carrozzieri con onestà ammette anche gli errori che ha compiuto e ricorda con affetto gli anni di Palermo, quando vestì la maglia rosanero ebbe la possibilità di giocare con dei compagni di squadra formidabili