Una caviglia spezzata a 34 anni, un infortunio che può interrompere la carriera professionistica di un calciatore prima del tempo. E' il rischio che sta correndo in queste lunghe giornate di visite e controlli il brasiliano Diego Ribas da Cunha, semplicemente conosciuto nel mondo del pallone come Diego. Ec tra le altre di Atletico Madrid e Juventus, il giocatore si è infortunato gravemente in Copa Libertadores e adesso si teme per il finale di carriera.

La situazione è grave come spiegato dal medico del Flamengo che ha parlato ai microfoni di UOL Esporte spiegando che Diego ha riportato una frattura osseo-legamentosa e che sarà operato il prima possibile per cercare di ridurre il danno. In Brasile si parla già del possibile ritiro dell'ex fantasista della Nazionale che a 34 anni potrebbe non riprendersi più da un infortunio così difficile.

L'infortunio al 70′: caviglia ko

L'infortunio è accaduto durante il match di Copa Libertadores, dove Diego ha subito un gravissimo infortunio durante la partita fra il suo Flamengo e l'Emlec. Al 70esimo minuto il trequartista è andato a terra dopo un contrasto con un avversario riportando la rottura della caviglia. Diego è stato portato fuori in barella dopo l'immediato intervento sanitario sul campo, ed è uscito dallo stadio in sedia a rotelle. La corsa in ospedale e i primi accertamenti, che hanno confermato la frattura.

Diego ha rimediato una frattura lussata della caviglia sinistra. Il trattamento chirurgico è considerato complesso. Il giocatore sarà di nuovo valutato per programmare l’intervento nel più breve tempo possibile”.

Il sostegno di amici ed ex compagni

Per l'ex Juve, Atletico e Werder una situazione complicata che lo potrebbe portare anche all'addio anticipato al calcio giocato. In Brasile è scattata subito la solidarietà per il fantasista al quale si sono avvicinati attuali compagni di squadra ed ex amici. Tra questi, c'è anche il nuovo compagno di squadra Filipe Luis, insieme a lui ai tempi dell’Atletico Madrid: “Appena sono arrivato ho saputo del suo infortunio. Voglio che torni il prima possibile perché abbiamo bisogno di lui”.