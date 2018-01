Il momento di appendere le scarpette al chiodo si avvicina per uno dei senatori del Manchester United. Michael Carrick sta valutando l'ipotesi di ritirarsi a fine stagione dal calcio giocato. E' quanto rivelato dal manager del Manchester United José Mourinho che nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Premier con il Burnley ha parlato del futuro del classe 1981.

Carrick si ritira a fine stagione, la rivelazione di Mourinho.

Dopo le tante battaglie in campo con la maglia del Manchester United dunque per Carrick è arrivato il momento di dire basta. Il centrocampista inglese, nominato capitano dopo l'addio di Rooney, in stagione ha collezionato solo 1 presenza anche alla luce di alcuni problemi cardiaci. Ecco allora che José Mourinho ha confermato l'ipotesi del ritiro a fine stagione per il suo calciatore: "Penso che deciderà di smettere a fine stagione, sarebbe una buona scelta per lui e per la squadra".

Per Carrick futuro allo United come collaboratore di Mourinho.

Nel futuro dell'ex nazionale inglese potrebbe esserci un nuovo incarico al Manchester United, nelle vesti di collaboratore di Mourinho. Lo Special One si augura di poter contare sull'esperto centrocampista nel suo staff: "Mi aspetto che si unisca allo staff del Manchester United, il club ne sarebbe molto felice".

Carrick, superati i problemi cardiaci.

Il ritiro però per ora può attendere per un giocatore che tutti sperano di rivedere al più presto in campo dopo i problemi cardiaci di inizio stagione. Le sue condizioni sono state costantemente monitorate dopo il malore accusato contro il Burton per il ritmo cardiaco irregolare e ora Carrick può tornare a vestire la maglia dello United. Mourinho non vede l'ora: "Penso che giocherà di nuovo, dopo mesi senza allenarsi è alla sua seconda settimana con i compagni, può essere un giocatore molto importante per noi".

La carriera e i trofei di Carrick.

Dopo le esperienze al West Ham e al Tottenham, Carrick è approdato nel 2006 al Manchester United per una cifra superiore ai 21 milioni di euro. Con la maglia dei Red Devils ha collezionato più di 450 presenze complessive, conquistando numerosi trofei: 5 campionati inglesi, 6 Community Shield, 3 Coppe di Lega e 1 FA Cup. A livello internazionale anche 1 Champions League, 1 Mondiale per club e 1 Europa League.