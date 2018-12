Nella seconda serata dei quarti di finale di Carabao Cup, più conosciuta come EFL Cup, si sono qualificate il Chelsea di Maurizio Sarri e il Tottenham di Pochettino. Dopo le qualificazioni di ieri di Manchester City e Burton Albion alle semifinali, oggi le hanno raggiunte i Blues e gli Spurs grazie alle rispettive vittorie su Bournemouth e Arsenal. La squadra di Sarri ha avuto la meglio sui ragazzi di Eddie Howe grazie ad una rete all'84' di Eden Hazard, appena entrato, che ha sfruttato un assist abbastanza fortunoso di Emerson Palmieri e ha battuto Boruc, ex numero uno della Fiorentina. Il numero 10 belga del Chelsea ha partecipato a 19 goal (10 reti e nove assist) della sua squadra di questa stagione tra tutte le competizioni: si tratta del calciatore che influenza di più la sua squadra in tutta la Premier League.

Son-Alli: Spurs espugnano Emirates

Il North London Derby è sempre affascinante, qualsiasi sia la competizione. Quella tra Arsenal e Tottenham è una rivalità tra le più infuocate e le due squadre di Londra si sono affrontate nel quarto di finale della EFL Cup. All'Emirates ha vinto la squadra di Mauricio Pochettino per 2-0 grazie alle reti Heung-Min Son e di Dele Alli prendendosi la rivincita della gara di Premier League, vinta per 4-2 dei Gunners. Un goal per tempo. Al 20′ Spurs in vantaggio grazie al jolly offensivo coreano che ha raccolto un lancio di Dele Alli e ha battuto Cech in uscita con grande freddezza. L'azione della goal è partita da un rilancio del portiere Gazzaniga, contrasto aereo a metà campo e lancio in profondità che Son ha sfruttato al meglio.

Il raddoppio è arrivato al 59′ quando Harry Kane, appena entrato, ha stoppato un altro rilancio del portiere da metà campo e subito ha servito in verticale Dele Alli: il numero 20 con un tocco sotto dolcissimo ha superato Cech e chiuso la sfida. Il talento britannico si è reso protagonista, non è la prima volta, anche di uno sfottò nei confronti dei tifosi dell'Arsenal, provocando la reazione di Xhaka e Koscielny, ma il caso è subito rientrato. Nel finale l'Arsenal ci ha provato ma le sue speranze su sono infrante sul palo di Aubameyang e in altre occasioni sciupate.

Le semifinali

Nel penultimo atto di Carabao Cup, l'unico con andata e ritorno del torneo, si affronteranno Manchester City-Burton Albion e Tottenham-Chelsea.